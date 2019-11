Most van a szezon, eső után nő a gomba

A szép, hosszú ősznek és a magas hőmérsékletnek köszönhetően nem reménytelen gombát találni erdőn-mezőn, legalábbis annak, aki tudja, hol kell keresni.

Molnár Lajos gombaszakértő szerint a térségre jellemző gombafajok a nagy őzlábgomba és az óriáspöfeteg. Diófákon, szőlőkben akár laskagombát is találhatunk, de sokszor a legváratlanabb helyeken bukkanhatunk ízletes gombákra, például kivágott nyárfákon teremnek déli tőkegombák. Hozzátette, Szekszárd és környéke nem olyan jó terület gombászásra, mint mondjuk a Mecsek.

Ha el szeretnénk indulni gombászni, érdemes a dombvidékekre menni. Óriáspöfeteget és nagy őzlábgombát ritkább akácerdőkben találhatunk, például Paks és Kölesd környékén. A nagy őzlábgomba feltűnő, igen nagy, hosszú tönkű, esernyőszerű gomba. A mérgező vörhenyes és rozsdás őzlábgombák, valamint ezek rokonai lényegesen kisebbek, emiatt nem téveszthetők vele össze. A késői laskagomba élő fán termő, féloldalas kalapú gomba. Kalapja többnyire szürke, lefutó lemezei és tönkje fehérek.

Molnár Lajos gombaszakértő elmondta, az itteni árusok jól ismerik a fajtákat. Szigetvárról jár ide egy házaspár, akik főleg vargányát kínálnak. Piacokon egyébként kötelező a gombavizsgálat. Ez egy aznapra kiállított igazolás, melyen szerepel a gomba neve, mennyisége, az árus neve, címe, a szakellenőr vagy toxikológus neve. A kiadott engedélyt egy úgynevezett gombanaplóba is bevezetik, hogy adott esetben vissza lehessen azt keresni.

Fontos ellenőriztetni, amit szedtek!

Ha gombászni indulunk, ne nejlonzacskót vagy reklámszatyrot vigyünk magunkkal, inkább kosarat, vagy dobozt, mert abban nem törik össze a gomba, tanácsolta a szakértő. Ellenőriztetni amit szedtünk, mindenképpen fontos, mert előfordult már az is, hogy egy darab gyilkos galóca keveredett a gombák közé. Tudni kell, hogy ez a legveszélyesebb gombánk, mert szép marad, nem kékül meg, és a túlélők bevallása szerint még ízletes is, de egy átlagos méregtartalmú gyilkos galócából már 15 gramm elfogyasztása is halált okoz.