Munkaerőhiánnyal küzdenek a megyei építőipari cégek is

A kimagasló 2017 után 2018 első hónapjaiban tovább tart az építőipar lendülete. Egy hónap alatt négyszázhetvenkét cég jött létre.

Nem véletlen a vállalkozási kedv, 2017 építőipari termelése közel harminc százalékkal haladta meg a 2016-os értéket, és a kereslet felfutásának köszönhetően egy év alatt 5,2 százalékkal emelkedtek a termelői árak. – Egy hónap alatt 472 cég jött létre az ágazatban – mondja 2018 februárjáról Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. Ugyanakkor továbbra is magas a megszűnő cégek száma. Januárban 354, februárban 329 cég szűnt meg a szektorban.

A számokon némiképp szépít az az adatsor, amely szerint a felszámolások száma alacsony, csak hatvanöt ilyen eljárás indult februárban. A megszűnések jelentős része kényszertörlés eredménye, ez pedig jelzi, hogy zajlik a hatósági nagytakarítás, másrészt a hitelezők már kevéssé próbálkoznak partnereik felszámoltatásán keresztül behajtani követeléseiket. – Összességében tehát rendkívül magas a fluktuáció, ezzel együtt az ágazat tisztulni látszik, a lánctartozások csökkenőben és a követelések behajtására is jobbak az esélyek, mint korábban – mondja az Opten szakértője.

A szektor azonban továbbra sem mentes a problémáktól. A legnagyobb gond a szakemberhiány. Ezt erősítette meg Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója is. Elmondása szerint hál’ Istennek megrendelésből nincs hiány, először a magas építésekre jelentkezett nagyobb igény, majd tavaly a mélyépítési munkák is elindultak, így a közösségi építmények mellett csatornák és utak építése is munkát ad a társaságnak. Elindultak a TOP-beruházások, ugyanakkor Korcsmár István szerint számunkra felfoghatatlan nagyságrendet jelent majd az atomerőmű bővítése, amely szintén küszöbön áll. Nincs szakember, és nemcsak az jelent gondot, hogy a gyerekeket nehéz rávenni arra, hogy szakmunkásnak tanuljanak, de lassan nem lesz, aki taníthatná őket. Az Alisca Bauval az ágazatot érintő nehézségek ellenére fennállása, azaz 1991 óta egyszer sem fordult elő, hogy ne teljesítette volna vállalását. Bért tavaly és idén is emelt a cég, van cafetéria, és családias hangulat jellemzi a munkahelyet.