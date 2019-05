Nagy kárt okozott az eső, sárban állnak a növények

A szerda délutáni csapadékhullám hatalmas károkat okozott, főleg ott, ahol a lejtős szántóföldi területekről ömlött le a víz és a sár. A lejtő alatti részeken pedig vastagon áll az iszap. Pusztahencsén élő gazdálkodó olvasónk arról számolt be, hogy szerdán délután negyven perc alatt 65 milliméternyi eső hullott, a környező patakokból már kifolyt a víz, és ez is elárasztotta a földeket. Neki húsz hektár napraforgója semmisült meg, de a szomszédos gazdálkodók is hasonló helyzetben vannak.

Az évszakhoz képest hűvösebb időben lelassult a kukorica és a napraforgó növekedése, a sok eső miatt pedig megdőltek a gabonák. Bonyolítja a helyzetet, hogy a biztosító sem fizet a sok eső okozta kárra. A pusztahencsei gazdálkodó azt is elmondta, megkereste a falugazdászát, aki úgy tájékoztatta, hogy az iszapkár miatt sem fizet a biztosító, hiszen nem a szél vagy a jég okozta a bajt.

A megye különböző pontján eltérő csapadékmennyiség hullott szerdán. A korábbiakkal együtt szinte mindenhol megközelíti a májusi eső mennyisége a kétszáz millimétert, ami három havinak felel meg. A kár nemcsak az elöntött területekből adódik, hanem abból is, hogy a gazdák nem tudnak rámenni időben a földekre a nagy sár miatt, mondta Kővári László szekszárdi agrármérnök, önkormányzati képviselő. Így nem tudják elvégezni a gyomirtást és a növényvédelmi munkákat sem.

Márciusban még arra vártak a gazdák, hogy végre megeredjen az eső, most meg azt remélik, végre eláll, és egy szárazabb időszak következik.