Napfényre és meleg időre vár a jó magyar dinnye

Lassította a dinnye érését az elmúlt hetek időjárása. Bár már megjelent a piacon és az üzletekben a magyar sárgadinnye, még mindig a fóliasátor alatti termést kínálják.

Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén többen is foglalkoznak dinnyetermesztéssel a megyében. A dinnyések azt mondják, ha végre megérkezik a meleg idő, július tizedike környékén már beérhet a szabadföldön termesztett görögdinnye is.

Bognár János szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja, több évtizede foglalkozik a gyümölcs termesz­tésével. Tőle kérdeztük, hogyan áll most a hazai dinnye.

– A május ellenünk volt, de a június se sokat segített a dinnyetermelőknek. Az idén a szokásos időjárástól nagyon eltért a nyár eleje. Persze az ember mindig bizakodik, most is így van ez, ha összekapja magát az idő, talán július tizedike környékére beérik a szabadföldön termesztett görögdinnye is. Nem csak Tolna megyében ilyen a helyzet, sőt az ország több részén, például Békésben, még ennél is kedvezőtlenebb. Vannak olyan dinnyeföldek ahol rekordmennyiségű csapadék hullott, és a szántóföldeken az iszapban áll a még érésre váró kis dinnye, erről számoltak be a legutóbbi országos értekezleten a tagok.

Bognár János azt is elmondta, a termelők helyzetét nehezíti, hogy a nagybani piacon sincs nagy kereslet. Felvisznek száz láda sárgadinnyét értékesítésre és a felét visszahozzák. Régen napi ezer dinnyét adtak el ugyanott. Ebben persze szerepet játszik az is, hogy a dinnye akkor fogy, amikor meleg van. Jelenleg egy kiló sárgadinnyéért 250, a hazai görögdinnyéért 300 forintot adnak a kereskedők, amire ők nyilván ráteszik a saját hasznukat is.

A hazai dinnye versenyképességét rontja, hogy a különböző bevásárlóközpontokban az import sárgadinnyét darabra adják, négyszáz forint körüli áron. Bognár János szerint a spanyol, a görög és az észak-afrikai dinnyék másfél hónappal előttük járnak. Az ottani termelőknek még így, olcsón is megéri ide szállítani.

Minden gond ellenére a termelők bizakodók, hiszen a magyar dinnye nagyon kedvelt a fogyasztók körében, de ehhez leginkább száraz, meleg időre lenne szükség. Mind a beéréshez, mind a fogyasztási kedvhez.

Sőth Mihály Szekszárd határában árusítja a többi gazdálkodó által megtermelt dinnyét. Korábban ő maga is termelő volt, így pontosan tudja, mit éreznek most a dinnyések. Mint mondta, a nagy sátras dinnyéket kínálják most, ebből már van hazai görögdinnye is. A forgalom most visszaesett, ebben főleg a hűvös idő a ludas, de a koronavírus hatása – kevesebb az emberek pénze, munkája – is érződik.