Napraforgóról gyűjt a szorgos kis méh

Javában tart megyénkben is a napraforgó virágzása, ami mindig egybeesik a mézgyűjtéssel is. A méhészek szerint az idén nincs méhpusztulás ebben az időszakban, de a napraforgó nem úgy mézel, mint amire számítottak. A gazdák új fajtákra váltanak évről évre, nyilván ez is befolyásolja a mézgyűjtést.

Már harmadik hete, hogy virágzik a napraforgó és a méhészek is kitelepültek egy-egy nagyobb tábla mellé, miután egyeztettek az adott terület gazdájával. Egy évvel ezelőtt, a napraforgóvirágzás idején a méhészek elveszítették a méhállományuk harminc százalékát, ez Tolna megyében is jellemző volt. Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke elmondta, idén nem lesz jó évük a méhészeknek, az akácvirágzás alatt szakadt az eső, a hárs ugyan jól indult, de akkor is elromlott az idő, és a napraforgó sem úgy mézel, ahogy arra a méhészek számítottak. Nyilván erről nem csak a napraforgó virága tehet, sok méhcsalád ugyanis lerajzott az akácvirágzás alatt, ezzel meggyengült az állomány, emellett az új napraforgófajták nem mindegyike mézelő fajta. A tavalyi méhpusztulás következtében 600 millió forint „de minimis" támogatást (csekély összegű támogatás) különített el az agrártárca a méhcsaládok egészségügyi kondíciójának a megőrzéséért. Ez méhcsaládonként 500 forintos támogatást jelent. Nagyernyei Attila elmondta, nem túl nagy összegről van szó, de maga a gesztus jó, bíznak abban, hogy ezt az összeget a későbbiek során majd emelik. A támogatáshoz a kérvényt csak elektronikus úton lehet benyújtani július 15 és augusztus 31-e között, ehhez azonban ügyfélkapu szükséges. A tavalyi méhpusztulást követően nagyon sok mintát gyűjtöttek a méhészeti egyesület, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai, de egyértelmű eredményt arról, hogy mi okozta a bajt, sajnos nem tudtak kimutatni. Hazánkban az idei évtől tilos a neonikotinoid hatóanyag-tartalmú növényvédő szerek használata, bár ennek ellenére még hallani kisebb-nagyobb méhpusztulásokról. A Nébih létrehozta a 06/80/263-244-es zöldszámot, amelyen a méhészek bejelenthetik az általuk tapasztalt méhelhullásokat, így annak nyoma marad. A hívás azonban csak egy visszajelzés, de nem helyettesíti a méh­mérgezések esetén szükséges hatósági eljárásokat. A hatósági állatorvosnak az elpusztult méhekből, míg a növényvédelmi felügyelőnek a növényzetből kell mintát gyűjtenie. A vadon élő beporzók még védtelenebbek az emberek által használt vegyszerek hatásaitól, de a méhek sincsenek biztonságban, mivel ritkán tudnak a szakemberek annyi mintát begyűjteni a földekről, amennyi elegendő a rovarokra veszélyes szerek kimutatásához. A tócsákból és a talajvízből vett minták vizsgálata szinte mindig pozitív eredményhez vezetett, mondta Fekete József, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökhelyettese. Ez azt jelzi, hogy a földeken használt vegyszerek a talajvízben „élnek tovább". Ez viszont már nem csak a méhekről szól, a rovarok csupán jelzik, mekkora valójában a baj, hiszen azokat a növényeket, amelyekről a méhek a nektárt gyűjtik, mi emberek fogyasztjuk el valamilyen formában.