Néhány nap, és véget ér a hazai dinnyeszezon

Nem tesz jót a dinnyének a napok óta tartó hűvös, csapadékos időjárás. Sem a termésnek, sem a fogyasztásnak. Tavaly még szeptemberben is termett a zamatos hazaiból, amit vittek is az emberek.

Az idei év nem kedvezett a dinnye termesztésének. A langyos tél után hideg április, majd május következett – ekkor kellett a palántákat fólia alá tenni – majd egy rendkívül aszályos, forró nyár, ami egyik napról a másikra ért véget és váltott hűvös, csapadékos őszbe. Bár még csak augusztus vége van, de úgy tűnik, idén rövidre sikerült a dinnyeszezon.

A szedresi Bogdán Mária elsősorban felvásárolja és értékesíti a dinnyét, mint mondta, augusztus 20-a után lecsökkent a forgalom, így úgy döntöttek, nem kérnek belőle többet. Igaz, a termelők is jelezték, egyre kevesebb a földeken is a dinnye.

Jobb napokon öt mázsát is eladtak belőle, a vége felé ezt a mennyiséget három nap alatt értékesítették. Sokat rontottak a helyzeten a multicégek, üzletláncok azzal, hogy elkezdetek akciózni, a gyengébb minőségű dinnyét olcsón adták, a vásárlók meg ezt az árat kérték számon a kereskedőktől, mondta Bogdán Mária.

Bognár János szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja, több évtizede foglalkozik a gyümölcs termesz­tésével. Tőle is megkérdeztük, hogyan áll most a hazai dinnye.

– Sokan abbahagyták a hűvös idő miatt, és az első ültetések termése már le is érett. Azoknál – így nálunk is –, akiknél a kései ültetés is megmaradt, van még dinnye, és ha naposabbra vált az időjárás, akkor akár szeptember közepéig még lehet vásárolni belőle.

Ha összegezni kellene az idei szezont, sajnos rossz irányba indultak el a dolgok, mondta Bognár János. Több multicéggel, áruházlánccal is kapcsolatban állunk és azt kell hogy mondjam, menet közben felrúgták a megállapodást. Elkezdtek akciózni, egymás alá ígérni, hogy becsalogassák a vásárlót az üzletükbe. A termelőket is arra kényszerítették, hogy áron alul adják oda a terményüket. Így bezúdult egy csomó dinnye, sajnos a minőség nem mindig párosult vele, ezzel a vevőknek és a termelőknek is ártottak. – A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy jött a beszállító, aki a dinnye kilóját negyven forintért vette át, amit az üzletben – akciósan – százért adtak. Egy fordulón nyert a beszállító nagyjából egymillió forintot. Ezek után érdemes elgondolkodni, jövőre hogyan tovább. Nagyon sokan hagyták abba a termesztést.

Aki maga értékesít, piacon, út mellett, különböző helyeken, az jobban jár, hiszen egy csomó pluszköltségtől megszabadul – csomagolás, dobozolás, szállítási költség, útdíj – sorolhatnám. A termelőhöz akár vissza is viheti a vásárló, ha véletlenül olyan dinnyét fogott ki, ami nem ízlett neki. Mi mindig, minden esetben ezt kicseréltük.

– Egy hét és vége a szezonnak – mondta egy tengelici termelő –, ami azt jelenti, hogy még gyengébb felvásárlási árak mellett is, napi ötven mázsa dinnye értékesítésével számolva, félmillió forintot buktunk naponta. Ez esett ki most. Nagy kérdés, hogy miből kezdjük majd így a jövő évet? – zárta a beszélgetést.

