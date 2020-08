Nem a lisztet, hanem a jó péket kell megfizetni

A kenyér ára már rég nem tabu, vagyis nem csinálnak abból elvi kérdést sem a pékségek, sem a nemzetgazdaság, hogy ennek az alapvető az élelmiszernek az árához csak végső esetben lehet hozzányúlni.

Nincs többé különleges, kitüntetett helyzet, ha a kenyérről van szó. Ha kell, akár év közben is emelik a kenyér árát minden külön bejelentés nélkül. Idén a malmok szerint kevesebb lett az étkezési minőségű búza, amely kihathat az árakra, a pékek szerint azonban a kenyér árát már rég nem a liszt ára határozza meg.

Elmúltak azok az idők, amikor a kenyér árának emelése elvi kérdés volt. Bár ez egy ideje már megszűnt, még évekig óvatosan kezelték ezt a kérdést a pékségek. Ma azonban már a konkurencia sem jelent akadályt, hiszen egymás után zárnak be a pékségek a megyében és a megyén kívül is, egy-egy üzemnek ritkán kell új pékséggel osztozni adott területen a forgalmon. Kászpári Károly, a Frissten Pékség vezetője, aki egyben Tolna és Baranya megye pékszövetségének az elnöke is, szerdán éppen az Ország Kenyerének az ünnepségén járt Budapesten, amikor az új kenyérről kérdeztük.

– Egyelőre semmilyen áremelésre utaló jel nem érkezett a malmoktól, bár azt valóban hallani, hogy kevesebb lett idén az étkezési minőségű búza. Az igazság az, hogy a kenyér árának ma már nem az a legfontosabb meghatározója, hogy mennyi a liszt ára, hanem az, mennyiért tudunk egy vagy több jó szakembert foglalkoztatni. – mondta Kászpari Károly.

Nincs elég pék és betanított munkás. Bécsben például a minimális havi munkabér is 1500 euró, ezért ahhoz, hogy itthon tudják tartani az embereket, évente 15-20 százalékkal is emelni kell a fizetéseket. Tudni kell azonban, hogy az osztrák kenyér akár tízszer drágább is lehet, mint a magyar. Az viszont nem járja, hogy a bérek az osztrák szintet, de az árak a magyar szintet képviseljék. Sokan azt is meggondolják, érdemes-e ennyi pénzért, éjszakánként, hétvégén, ünnepnapokon komoly fizikai munkát végezni.

A bátaszéki Brot Kft.-nek például több munkatársa augusztus 20-án is dolgozott, hiszen ők sütötték ki a város lakói között szétosztott bucikat is, melyeket a katolikus templomban Krisztián atya áldott meg. Szőcs István, a cég munkatársa elmondta, náluk tavaly tíz százalékkal emelték a kenyér és a péksütemények árat, de még így sem követték le a liszt és az egyéb alapanyagok drágulását.

A vásárlók ennek ellenére gyakran a szemükre vetik, hogy a hipermarketekben van olcsóbb kenyér.