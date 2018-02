Nem csak szakmát, ösztöndíjat is kapnak

Legkésőbb január végéig kellett beadniuk a továbbtanuláshoz szükséges nyomtatványokat az általános iskolásoknak. Február végén, márciusban „látják” majd a gimnáziumok, szakiskolák, hogy hányan is jelentkeztek az adott intézménybe. Az elmúlt két évben az a tapasztalat, hogy folyamatosan nőtt a szakmát adó szakiskolákban a tanulók létszáma. Aki hiányszakmát választ, még ösztöndíjat is kap.

Minden évben kormányrendeletben jelenik meg, hogy adott megyékben mely szakokat támogatnak kiemelten, ezek a hiányszakmákra készítik fel a fiatalokat. Aki ilyen szakot választ, az jelentős összegű ösztöndíjat kaphat havonta. Az álatunk megkérdezett egyik szakképző iskola tanára elmondta, az elmúlt két évben folyamatosan nőtt a szakmát tanulók száma, sőt a felnőttoktatásban is megugrott a jelentkezők száma. Ami nem véletlen, hiszen a felnőttoktatásnál a második szakmát – legyen az gépkocsivezető vagy buszvezető – tanulóknak nem kell fizetniük az oktatásért.

Az érdeklődés és a jelentkezés tehát nagyobb, ugyanakkor a tanárok szerint a diákok tudása nem emelkedett, vagyis most is csak az jelentkezik szakiskolába, akit a gimnáziumba nem vennének fel, vagy ott nagyon gyengén teljesítene. De nem csak a végzős általános iskolások választását, hanem a középfokon végzők választását is befolyásolja az, hogy ma már az egyetemeken, főiskolákon is meg lehet szerezni a felsőfokú szakképesítést, ami gyakorlatilag technikusi végzettségnek felel meg.

A megyében több pályaválasztási börzét is tartanak, és a cégek nyílt nap keretében népszerűsítik a szakmáikat, ajánlott állásaikat. A szakiskoláknak több céggel, egyéni vállalkozóval is van szerződésük, a 10–11. évfolyam diákjai már a külső tanműhelyben végzik a gyakorlataikat. Sok cég vezetője ezzel a saját utánpótlását biztosítja.

A kereskedelmi és iparkamara is tagja a megyei fejlesztési bizottságnak, mely minden évben ajánlást tesz a minisztérium felé a hiányszakmák megállapítására. Hornok Jenő, a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság vállalkozásfejlesztési osztályvezetője elmondta, minden évben meg kell tenni a javaslatokat, de ezt megelőzően több tucat céggel, vállalkozóval, iskolával felveszik a kapcsolatot, elemzik a piaci folyamatokat. A kedvezményezett szakmák köre évről évre változik, a régióban viszonylag tartós a gépipari és építőipari szakmák jelenléte a listán.

A 2018/2019-es tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések Tolna megyében a teljesség igénye nélkül: ács, asztalos, gépi forgácsoló, hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, épületgépész technikus, erősáramú elektrotechnikus, gépgyártástechnológiai technikus, gyakorló ápoló, kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó, kőműves, mezőgazdasági gépész, tejipari szakmunkás, villanyszerelő. A teljes listát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapán, Tolna megyét megjelölve lehet elolvasni.

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első félévében egységesen havonta 10 ezer forint, ezt követően a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény: 2,51 és 3,0 között van, 10 ezer forint, ha 3,01 és 3,5 között van, 15 ezer forint, ha 3,51 és 4,0 között van, 20 ezer forint, ha 4,01 és 4,5 között van, 27 ezer forint, ha 4,51 és 5,0 között van, 35 ezer forint. Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlag 3,01 és 3,5 között van, 20 ezer forint, ha 3,51 és 4,0 között van, 30 ezer forint, ha 4,01 és 4,5 között van, 40 ezer forint, ha 4,51 és 5,0 között van, 50 ezer forint.