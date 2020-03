Nincsen, aki elvigye a húsvéti bárányokat

Néhány hét van húsvétig, ez az az időpont, amikor a kisbárányokkal teli szállítmányokat elindítják, főként Olaszország felé. A megyei juhtartók joggal aggódnak, hiszen szinte teljesen leállt a forgalom. Úgy tűnik, idén a nyakukon marad a sok száz bárány, melyekből pár hónap múlva már birka lesz, és nem nagyon kellenek senkinek.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Az Olaszországba történő élőállat-szállítást is befolyásolják a koronavírus miatt tett hazai kormányzati intézkedések, ezért akadozhat, vagy akár meg is állhat az olasz export, mondták a szakemberek. A juhtartók megyénkben is teljesen elbizonytalanodtak.

Bognár Ferenc gazdálkodónak Felsőnána mellett, Rudolf­majorban vannak állatai, köztük juhok is. Idén tavasszal több mint négyszáz bárányt szeretne értékesíteni, de úgy tűnik, erre nem sok esélye lesz.

– Naponta kapjuk az e-maileket a juhtenyésztők szövetségétől, de konkrétumot nem írtak eddig, hogy mi lesz az élőállat-szállítással. Olaszország a legnagyobb piacunk, de a koronavírus-járvány miatt most minden bizonytalanná vált. – mondta az állattartó. – Összeült a család, és próbálunk mindenre felkészülni. Most úgy látjuk, nincs sok esély arra, hogy eladjuk a bárányokat húsvét előtt, így nem költünk rájuk többet, vagyis az intenzív tápos nevelésről letettünk. Megpróbáljuk a költségeinket csökkenteni. Két-három hónap múlva, mire vélhetően vége lesz a járványnak, az állataink már 40–50 kilósak lesznek. Van egy török felvásárlónk is, talán vele akkor majd meg tudunk egyezni.

Bognár Ferenc elmondta, anyagilag nagy kiesés ez nekik, hiszen zömében törzsállataik vannak, melyek külön gondozást, figyelmet és plusz ráfordítást igényelnek. Érdeklődők vannak, de a legnagyobb gondjuk, hogyan oldják meg a bárányok szállítását.

Magyarország bárányfelvásárlói szerint a kialakult helyzet miatti pánikból óriási baj lehet, így nyugalomra intik az ágazatot. Ugyanakkor mivel a kamionforgalmat sem engedik át Olaszországból, sokan attól tartanak, hogy a korlátozás az élőállat-kereskedelemben dolgozó kamionsofőrökre is hosszabb ideig érvényben marad.

Czigler Károly diósberényi juhász szerint ilyen helyzet még nem volt az ágazatban, pedig ő már több évtizede tart juhokat. Előre kiszámolták, még tavaly, hogy mikor fedeztessék az anyajuhokat, hogy a bárányok időben szülessenek. Sok munka, energia, pénz, mire a bárányok megszületnek, és idén úgy tűnik, sok jóra nem lehet számítani. Egy hete még bizakodtak, hogy lesz kereslet a 24 kiló körüli bárányokra. Akkor el is adtak egy szállítmányt.

Reggel nyolc órakor azt mondták, viheti a fuvaros, este tíz órakor meg azt telefonálták, hogy itt a vége. Pedig az idén az árral is elégedettek voltak, hiszen kilónként 1060 forintot plusz kompenzációs árat fizettek. Hogy a maradék báránnyal mi lesz, azt nem tudja, etetni biztos kell őket, de lesz-e később piacuk, az kérdéses, mondta el Károly bácsi.

Több juhász azt is szóvá tette, hogy a helyzetüket nehezíti, hogy az uniós támogatást még nem kapták meg, sőt még a beígért előleget sem. Ebben a nehéz helyzetben a támogatás nagyon jól jönne.

Fagyasztva kellene tárolni a húst Mivel a magyar bárányexport hetven százaléka Olaszországba megy, komoly aggodalomra ad okot, hogy sem Itáliából hazánkba, sem hazánkból oda nem engedik át a kamionforgalmat az egyre nagyobb méreteket öltő koronavírus-járvány miatt. Csomai Géza, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének elnökségi tagja az agrarszektor.hu-nak azt nyilatkozta, egy kombinált megoldásban látja a probléma részleges eredményét. Az biztos, hogy az eladásra kínált teljes mennyiség nem kerülhet piacra, és a maradék is csak nyomott áron vagy nagyobb élősúlyban lesz értékesíthető. Szerinte ha a jerkéket meghagynák továbbtenyésztésre, akkor csak a bárányok felét kellene értékesíteni. Végig kell gondolni azt is, hogy mennyi vágóhíd, vágópont állítható át nagyon gyorsan non-stop juhvágásra, hiszen fagyasztva tárolható lenne a hús.

Borítóképünk archív felvétel