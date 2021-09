Olcsón adták a lecsópaprikát a szekszárdi piacon

Ezt ne hagyja ki! A Magyar Atlétikai Szövetség válaszolt: Karácsonyék nem illetékesek

Főleg gyümölcsből és paprikából volt sok a szerdai szekszárdi piacon. A szilva kilójáért 350–400 forintot, az őszibarackért 900 és 450 forintot, a szőlőért (korai borszőlő) 600–700 forintot kértek. Dinnyét már csak egy helyen árultak, kilóját 99 forintért. Megjelent az idei alma is, 200–300 forintos áron.

A különböző árkategóriák nem mindig mutattak nagy minőségbeli különbséget, csupán az eladó szándékát vagy reményét. A szép, jó minőségű szilvát, barackot a termelők olcsóbban adták, mint a kereskedők.

Paprikából, úgy tűnik, bőséges az idei termés, az ára ezt mutatja. A lecsónak valót 250 forintért is meg lehetett venni, hozzá a paradicsomot 350 forintért. Ugyanitt almapaprikát is kínáltak 800 forintért, akárcsak a zöld cseresznyepaprikát. Kovászolni való uborkából is volt kínálat, 450 forintért, bár kaprot nehéz volt találni hozzá. A burgonya kilója 250 forint, a vöröshagymáé 200, a kelkáposztáé és a karfiolé 450. Kapós volt még a csemegekukorica is, egy-egy csövet 120 forintért adott a termelő. Méz és füstölt áru is volt bőven a piacon.