Palántákból volt bőven a szekszárdi piacon, vitték is a vásárlók

A szemerkélő eső ellenére nagy volt a forgalom Szekszárdon a szerdai piacon. A legtöbb vásárló szatyrából palánták kandikáltak ki. Nem érdemes tovább várni, már a kényesebb növényeket is ki lehet ültetni, bár az igazán meleg idő még várat magára.

Meglepett milyen nagy a forgalom a piacon, az eső miatt arra számítottam, hogy eladóból és vásárlóból is kevesebb lesz, mondta ismerősöm, akivel a bejáratnál találkoztam. Valóban, a szokásos forgalomnál is nagyobb volt a zsúfoltság, és ennek egyik oka a palántázás lehetett. Árusból is volt bőven, de jellemzően a már ismert kistermelőtől vásárolja a legtöbb ember a növényeket, noha van eltérés az árakban.

A tengelici családi gazdaság tagjai mindig ugyanott árulnak, most padlizsán és paprika (200 fortint/darab), paradicsom vagy tíz féle (250 forint/darab), dinnye (sárga, cukor, görög, 300 forint/darab) palántát kínáltak. A vásárlók sorban álltak náluk, noha pár méterrel odébb valamivel olcsóbban is lehetett vásárolni.

A virágosoknál is nagy volt a sor, a tolnai Kisgyőr Ferencnél muskátlit (szép nagy virág, 500 forint), petúniát (futós, bokros változatban, 180 forintért), szőlővirágot 180 forintért, és többek között levendulát kínált. Az egyik vásárló mindjárt szakmai tanácsot is kért ez utóbbi virághoz, mit tegyen, hogy szép maradjon a következő évre a növény. Kisgyőr Ferenc elmondta, ősszel alaposan vissza kell vágni a növényt, kis gömbőc maradjon belőle, tavaszra megújul, új hajtásokat hoz, de csak ha vissza van vágva.

Természetesen friss zöldségből is volt bőven választék, a paradicsom kilójáért 680, az új káposztáért 450, az újhagyma csokráért 250, a paprika kilójáért 850, az újkrumpli kilójáért 550 és 400 forint közötti árat kértek, nagyságtól függően.

Az eper már nem újdonság, de drága A fóliás eperből is volt kínálat, a szedresiek árusították a legnagyobb mennyiségben, de más megyéből is voltak árusok. Félkilós dobozokban csomagolva már ezer forintért is lehetett belőle vásárolni. A termelők abban reménykednek, két hét múlva már a szabadföldi is beérik, bár ahhoz – a jelenleginél – több napsütésre és melegre lenne szükség. Újdonság volt a friss tök, melynek kilója 480 és 350 forint között alakult árustól függően. Rántani belőle már nem is annyira drága, a húsnál minden esetre olcsóbb.

