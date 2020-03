Pénzügyi tartalékuk csak pár hétre elég

A kisvállalkozók helyzetével kapcsolatos kérdéseinkre Juhos János, az IPOSZ alelnöke válaszolt. Hangsúlyozta a védőfelszerelés-használat fontosságát, és azt is, hogy sokaknak ebben a kritikus helyzetben is dolgozniuk kell, különben csődbe mennek, mert csekély a pénzügyi tartalékuk.

A kisiparosok érdekeit az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) védi. A járvány miatt hozott kormányzati intézkedésekkel, a gazdaságvédelmi akció­tervvel egyetértenek, de mint a szervezet alelnöke, Juhos János elmondta: ez a szektor a legérzékenyebb, legsérülékenyebb, csekély tőkeerejük miatt ők sínylik meg leginkább a kedvezőtlen változásokat.

– A koronavírus szinte minden szakmát érint – hangsúlyozta az alelnök –, de a legnagyobb veszélynek azok a hatósági, egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek tagjai vannak kitéve, akik a feladatellátásuk során az emberekkel foglalkoznak – mondta az alelnök.

Mint hangsúlyozta, a vállalkozók közül is elsősorban a lakossági szolgáltatást végzők és alkalmazottaik – kereskedők, benzinkutasok, taxisok, a szépségiparban dolgozók és még sorolhatnánk – találkozhatnak fertőzöttekkel elsősorban, és ők azok, akik már a lappangás időszakában is átadhatják a fertőzést másoknak.

Arról nem beszélhetünk, hogy bizonyos szakmák védettebbek, mert azoknál, akiknél a munkavégzés nem kapcsolódik személyes kontaktushoz (esztergályosok, ácsok, mezőgazdasági tevékenységet végzők), a kevesebb emberrel történő találkozás előnyt jelenthet, de védettséget nem.

Mindenki dolgozzon kesztyűben, maszkban, akkor is, ha ez némi kényelmetlenséggel jár. Ahol lehet, tartsanak tisztes távolságot egymástól, és próbálják elkülönítve használni a szociális helyiségeket és az étkezőt. Máskor is fontos, de most különösen az a személyi higiénia, a gyakori kézmosás, fertőtlenítés.

A továbbiakban arról beszélt az IPOSZ-alelnök, hogy a mikro- és kisvállalkozói réteg könnyen az anyagi és egzisztenciális ellehetetlenülés felé sodródhat, megfelelő tartalékok híján.

– Ez a kör a legkitettebb a piaci változásoknak – mondta. – Bár rugalmasan alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez, sok esetben ez nem elég. Alultőkésítettségük révén ugyanis roppant sérülékenyek. Többségüknek csak néhány (4–6 heti) tartaléka van, és bevétel híján tönkremennek. Néhány alkalmazottjukkal együtt sírnak, együtt nevetnek.

A 2008-as gazdasági válság idején, akkor is megtartották a munkavállalóikat, amikor azok már nem termelhettek nyereséget; csak terhet jelentettek a kis cég számára. A jelenlegi helyzetben semmit nem látunk előre, de biztató, hogy a kormány gazdaságvédelmi akcióterve a legkisebbekkel is foglalkozik. Tagjaink hetente várják tőlünk, hogy a tagvállalkozásainktól begyűjtött jelzéseket továbbítsuk.

Gazdaságmentés közreműködéssel A koronavírus-járvány miatt gazdasági visszaesés is várható. Ennek enyhítésére több lépésben gazdaságmentő intézkedéseket hoz a kormány. Többek között felfüggesztik a magánszemélyek és vállalkozások hiteleinek tőke- és kamatfizetési köztelezettségét. A legsúlyosabb forgalomkiesést elszenvedők – turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, sport- és kulturális szolgáltatások, taxisok – járulékfizetési kötelezettségét elengedik. Az IPOSZ is előállt néhány javaslattal, hiszen a kisvállalkozóknál gyorsan jelentkezhetnek a likviditási problémák. Védelmet jelenthet többek között az adófizetési moratórium és a részmunkaidős foglalkoztatás. Így talán elkerülhető a munkanélküliség újbóli növekedése.

Borítókép: A koronavírus minden szakmát érint (illusztráció)