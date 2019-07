Peronoszpóra után itt van a lisztharmat, védekezni kell

Meleg hét van mögöttünk, a szekszárdi borvidéken a heti átlaghőmérséklet 23,8 fok volt, Bonyhád környékén 23,1, Paks környékén 23,2 fokot mértek. A gombabetegségeknek ez az időjárás nagyon kedvez, mondta dr. Gabi Géza agrárszakmérnök.

Eddig a peronoszpóra (képünkön) folyamatosan és egyeduralkodóan lépett fel a szőlőkben, a lisztharmat csak takarékon működött. Most azonban a meleg, párás időben a lisztharmat fog erősödni, de a peronoszpóra is megmarad. A virágzás késve történt az idén, valószínűleg ehhez igazodott a lisztharmat is, és a mostani fejlettségnél tömegesen fertőzi a bogyókat. A lisztharmat elleni védekezést érdemes most erősíteni. Elsősorban a bogyókon tapasztalhatók erős fertőzések. A peronoszpóra új tünetei – a leveleken és a fürtökön – folyamatosan jelentek meg a borvidék ültetvényeiben.

Lisztharmat ellen a felszívódó és a kontakt készítmények kombinációjával próbáljuk meg féken tartani a kórokozót, mondta a szakember. Az olyan ültetvényben, ahol évek óta ugyanazzal a készítménnyel permetezünk, és a lisztharmat előretörését figyeljük meg, váltsunk szert, mert lehet, hogy a kialakult rezisztencia az oka a hatástalanságnak.

Egyre több szekszárdi termelő ültetvényén fordulnak elő az amerikai lepkekabóca által okozott tünetek. Feltűnő ismertető jele az időnként igen nagy mennyiségű fehér, vattaszerű viaszváladék, melynek védelmében a lárvák és nimfák fejlődnek. A kifejlett lepkekabócák (5–8 mm nagyságúak) júliustól már repülni is képesek, így könnyen és gyorsan terjednek.

A már kifejlett állat ellen lehet kontakt hatású, de célszerűbb felszívódó szereket használni, vagy kombinálni a kettőt, a kezeléseket pedig ismételni is szükséges.