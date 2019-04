Rengeteg a teendő, javában folynak a tavaszi munkák a földeken

A várva várt eső után nagy sebességre kapcsoltak a tavaszi munkákkal a megyében a gazdák. Most vetik a napraforgót, a kukoricát, fejtrágyázzák az őszi vetésű búzát, és vegyszerezik a repcét. Újdonságként az idén már a drónok segítségét is igénybe veszik a mezőgazdaságban, a megyében is.

Több gazdálkodó említette, hogy az ünnepnapok egy részét is a szántóföldeken töltötték, mert annyi a munka a földeken. Az őszi vetésű növényeknél addig nem akarták elvégezni a gyomirtást, míg nem jött az eső, mert csapadék híján nem lett volna elég eredményes a munka. A vetéssel is hasonló volt a helyzet, bár volt, aki nem várt, inkább a porba vetette el a napraforgómagot. Március végén úgy tűnt, jelentősen lemaradnak a fejlődésben az ősszel vetett búzák, mondta dr. Vörös Géza agrár­mérnök. A csapadék az utolsó pillanatban jött, és szerencsére csendes esős napok is voltak, így a talaj felső rétege végre átázott. A búzák fejlődésében ez még segíthet, főleg a bokrosodásnál, a repcénél pedig az oldalhajtások növesztésénél. Bár ez utóbbi a betakarításoknál okozhat majd gondot, amikor nem egyszerre érik be a repcemag. Tamási határában gazdálkodik Csike György a családjával, aki egyben a megyei gazdakörök vezetője is. Mint mondta, a korábban elvetett cukorrépa már sorol, a napraforgó vetésével is jól állnak. Idén ebből a növényből – a magasabb olajsavas minőséget választották – százhúsz hektáron termelnek és hasonló mennyiséget terveznek kukoricából is. Ez utóbbi növénynek a vetését éppen csak elkezdték. Csike György elmondta, a környékbeli gazdákkal többször is eszmét cserélnek az adott helyzetről. A nagyobb gazdaságoknál párhuzamosan folyik a vetés, vagyis egyszerre vetik a napraforgót, egy másik géppel, másik földterületen pedig a kukoricát. Abban mindnyájan egyetértettek, hogy az utolsó percben érkezett meg a múlt héten a csapadék. Tamási határában huszonöt-harminc milliméternyi esett, de ezen a környéken kiváló minőségű a talaj, így az őszi vetésű növények is jobban bírták a szárazságot. Csike György elmondta, megbecsülik a földjeiket, nagyon odafigyelnek az agrotechnikára, szántás helyett zömében mélylazítanak, és vetés után egyből „zárják” a talajt. A vetés sem nagy ördöngősség ma már korszerű gépekkel, egy nap hat soros, közepes minőségű vetőgéppel huszonöt hektárt lehet elvetni. Sárszentlőrinc határában próbálták ki a dunántúli földeken először a drónnal végzett permetezést. Bach János gazdálkodó elmondta, a repcéjét gyomirtották éppen. A drónt Kovács László kezelte, a technológiát pedig dr. Zalai Mihály a gödöllői egyetem adjunktusa magyarázta el. Mint mondta, egy hektárra való permetlevet töltenek a 15 kilós szerkezetbe, mely a vegyszerrel együtt így 25 kilósan száll fel az állomány fölé másfél méterrel. Egy hektárt nyolc perc alatt permetez le a szerkezet egyenletes elosztásban, és azt is pontosan megjelöli hol hagyta abba a munkát. A szerkezetet nem nehezebb kezelni, mint egy mobiltelefont, mondta az adjunktus, aki sokat dolgozott a rendszeren. A drónnal való permetezés egyre népszerűbb hazánkban is, már a harmadik éve működik és több ezer hektárt kezeltek már a segítségével. Előnye, hogy nem tapossa le a növényt és bármikor elvégezhető vele a munka. Sok a pocok, védekezni kell ellenük A száraz tél és tavasz miatt a mezei pockok nagyon elszaporodtak, mondta dr. Vörös Géza. Főleg a legelőkön, a szántóföldeken, de a kiskertekben is látszik a káros jelenlétük. Védekezni ellenük korábban a Redentin 75RB rágcsálóirtóval lehetett, ezt a készítményt azonban már nem szabad használni az uniós tiltás miatt, helyette a Pocok-tox a megengedett, de ezt is csak a járatokba szabad bejuttatni. Ez a megoldás azonban nagyon munkaigényes, hiszen akinek húsz vagy száz hektárnyi területet kell bejárni, az nem végez vele egyhamar. A védekezés módjának megválasztásakor követni kell az integrált növényvédelem elvét: nemcsak növényvédő szeres, csalétkes védekezésre kell gondolni, de a megfelelő mélységű talajművelés, ragadozó madarak számára kihelyezett ülőfák nagy segítséget jelentenek a túlnépesedés megelőzésében.