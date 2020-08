Rövid dinnyeszezonra lehet idén számítani

Javában tart a dinnyeszezon, akcióznak az üzletek, egyre olcsóbb a gyümölcs, és pár hete a kánikulai időjárásra sem lehet panasz. A felsoroltak ellenére nem elégedettek sem a termelők, sem a fogyasztók. Ennek oka a pár héttel ezelőtti időjárásban keresendő, az éjszakai hűvös idő ugyanis nem tett jót a dinnye minőségének.

Évről évre csökken a dinnye vetésterülete a megyében, az idei év után pedig biztosra vehető, hogy sok termelőnek végleg elment a kedve a sok munkával járó gazdálkodástól. Pár hete még arról írtunk, ha az időjárás melegebb lenne, akkor nagyobb lenne a dinnyefogyasztás is, hiszen melegben nincs is jobb szomjoltó a hideg dinnyénél. Végre megérkezett a nyári forróság, de úgy tűnik, már nem sokat tud segíteni a helyzeten.

– A dinnyetermesztés hosszú folyamat, már kora tavasszal elkezdődik a palántázással, majd fűteni kell a melegházat, hogy fejlődjön a növény, és minél korábban kerülhessen a piacra, mondta Bognár János, szedresi termelő, aki egyben a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének is tagja, sőt alelnöke is. Rengeteg munka, álmatlan éjszakák – éjszaka is fűteni kell, vagy éppen szellőztetni a fóliát – vannak benne, mire a növényen sok kis dinnye lesz. Közben az ember bizakodó, hogy van értelme a munkájának, aztán az időjárás közbeszól.

Az enyhe tavasz után hűvös lett a május, a június, de júliusban is a dinnyének hidegek voltak az éjszakák. Az elmúlt negyven évben ilyen rossz szezonban még nem volt részem, mondta a termelő, aki hozzátette, az ország minden részén hasonló gondokkal küszködnek a dinnyetermelők.

Akinek nagy a területe – márpedig dinnyével csak több hektáron érdemes foglalkozni –, annak segítségre is szüksége van. Egyrészt nem könnyű olyan embereket találni, akik kora reggel szedik a földekről a többkilós dinnyéket, másrészt érteni is kell hozzá, hiszen nem lehet eszetlenül leszedni mind, ami az ember útjába kerül. A jó munkaerőt pedig meg is kell fizetni.

Bognár János elmondta, hogy az idén jobban kell válogatni a dinnyét, hogy a vásárló elégedett legyen, ez pedig azt jelenti, a termelőnek sok marad a nyakán abból, ami nem megfelelően érett meg. A kérdés az idén az, hány milliós veszteséggel zárnak? Azok jobban járnak, akik maguk vagy családtagon keresztül próbálnak meg értékesíteni vagy piacon, vagy bérelt helyen, a városokban.

Sőth Mihály kereskedő Szekszárd határában árusítja a többi gazdálkodó által megtermelt dinnyét. Korábban ő maga is termelő volt, így pontosan tudja, mit éreznek most a dinnyések.

A vásárló viszont nem lehet csalódott, legtöbbször a gazdálkodó gondjairól semmit sem tud, ez nyilván érdektelen számára, csak az a fontos, hogy a pénzéért jó dinnyét kapjon. Minden gond ellenére a termelők azért bizakodóak, hiszen a magyar dinnye nagyon kedvelt a fogyasztók körében. De ehhez leginkább száraz, meleg időre van szükség, ami augusztusban eddig megadatott, sőt az előrejelzések szerint, két napos lehűlést követően ismét tombol majd a kánikula.

Az országban tavaly 5550 hektáron termeltek dinnyét, a legnagyobb területek Dél-Békésben találhatók, emellett a szabolcsi, a hajdúsági, a hevesi, a jászsági és az ormánsági területek jelentősek még. A termelők adatai alapján a dinnye termelési költsége több mint másfél millió forint hektáronként.

Színre, kocsányra figyelni kell A görögdinnye vásárlásakor mindig van az emberben egy kis bizonytalanság, vajon érett, jó ízű lesz-e? Nehéz belelátni, ezért ütögetjük, kopogtatjuk, mint aki ért hozzá. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a honlapján tette közzé, mire kell figyelni vásárláskor: árulkodó lehet a dinnye kocsánya, hiszen az érett gyümölcs már készen van, ezért a kocsány kezd száradni, barnulni. Az erős, friss, zöld kocsányú dinnye valószínűleg még nem érte el a teljes érettséget. A csíkos héjú fajtáknál érdemes a színre is figyelni, ugyanis a világosabb csíkoknál megjelenő halvány vajszín az érett állapotot jelzi. Az ütögetésre jelentkező kongó hang nem jelenti feltétlenül azt, hogy a dinnye érett, sokszor csupán azt jelzi, hogy a dinnye belseje nincs megszakadva, magas a víztartalma. Ha túl nagy a kupac, az alul lévő dinnyék bizony megnyomódhatnak, amitől romlásnak indul a termék, különösen a vékonyabb héjú fajták. Mivel a gondatlan tárolás nem kedvez az ízek megőrzésének, az ilyen helyeket tanácsos elkerülni.

Borítókép: Teremtek finom dinnyék idén is, a képen látható szekszárdi kislány, Wéber Milla Liza is igazolhatja