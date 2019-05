Sok a rovar a szőlőkben, a gyümölcsösökben, a lehűlés ronthat a helyzeten

A nagy meleg, majd az esetenkénti kisebb eső következménye, hogy rendkívüli módon elszaporodtak a rovarok a megye szántóin, gyümölcsöseiben és már a szőlőben is.

A korábbi napok szinte nyárias időjárása nagymértékben segítette a rovarok szaporodását. Dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök kérdésünkre elmondta, a szeszélyesen érkező csapadék kellő páratartalmat is biztosított a fertőzések kialakulásához.

Az almamoly és az almalevél-aknázómoly, illetve a szilvamoly rajzása elkezdődött, érdemes figyelni a csapdákat, és megkezdeni a védekezést ellenük. Már elemükben vannak a sodrómolyok, akik megkezdték a levelek hálós bepödrését. Országosan jelentősnek tűnik a már megjelent áprilisi és a májusi cserebogár idei rajzása, és a keleti gyümölcsmoly is nagy számban repül, ahogy erről az agrarszektor.hu is beszámolt. A csonthéjasok gyümölcsei hamarosan elérik azt a méretet, hogy tojásrakás céljára vonzó célponttá váljanak a molyok számára. Ugyanez a helyzet a cseresznyével is.

Idén kitolódott a gyümölcsfák vegetációs ideje, így a rovaroknak van min táplálkozniuk, mondta dr. Gabi Géza, és nagyon rövidre sikerült eddig a tavasz.

A szőlő az utóbbi egy hétben úgy fejlődik, mintha húznák, szinte egyik pillanatról a másikra levelesedett ki. Helyenként a tarka szőlőmoly, illetve a levélatka kártételéről érkeztek hírek. A csemegeszőlő hajtása már arasznyi, míg a cabernet fajták még csak most fakadnak Tolna megyében. A szőlő permetezését általában május tizedike környékén szokták elkezdeni a termelők, kérdés, idén lehet-e eddig várni. Dr. Gabi Géza elmondta, idén is segítik a gazdákat a nagyobb növényvédő szert forgalmazó cégek az előrejelzéseikkel, a hétről hétre szóló rendszeres tájékoztatás várhatóan május közepén indul meg.