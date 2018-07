Sok a törpegazdaság, öregszik az agrárium

A kis- és törpegazdaságoknak nincs pontos statisztikai vagy közgazdasági definíciója, illetve méretküszöbe. A jellemző inkább az, hogy pusztán a pár hektárnyi föld műveléséből nem tud megélni a család, kivétel, ha kertészkedéssel, fóliázással foglalkozik. Nem csak hazánkban jellemzőek a törpegazdaságok, az Eurostat adatai szerint Portugáliában, Olaszországban is sok van belőlük. A Magyarországon az összeírt 577 ezer mezőgazdasági üzemből 379 ezer tartozik ebbe a kategóriába.

A Takács család Bonyhádhoz tartozó több kisebb földterületen gazdálkodik. A kárpótlás során öt hektár szántót vásároltak, majd vettek hozzá később még két és fél hektárt. Bár a környéken sokan bérbe adták a földjeiket a nagyobb gazdálkodóknak, ők úgy döntöttek maguk művelik. A család négytagú, két húszas éveiben járó fiatalember és a szüleik. Gyakorlatilag mindenkinek van főállású munkahelye, így a földművelés kiegészítő bevételt és természetesen kiadást is jelent. A területalapú támogatással együtt szerényen számolva egymillió forint körüli a bevételük évente, a saját munkájukat nem számolva. A családfő szerint a gazdálkodás az életük része, a föld pedig egyre nagyobb érték, így ragaszkodnak hozzá.

Egyre öregszik az agrárium, a számok ezt bizonyítják. A kisgazdaságok számának csökkenésével három év alatt az 55–64 éves korosztály egyötöde kiesett a termelésből – derült ki a legutóbbi mezőgazdasági összeírásból. Tolna megyében a gazdálkodók harmada hatvanöt év feletti, a harmincöt év alattiak aránya csak hat százalék. Ezzel együtt a képzettség színvonala emelkedett 2013 óta: a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2,7-ről 3,4 százalékra, a középfokú végzettségűek aránya 7,4-ről 10 százalékra nőtt. Ám a gazdák háromnegyede továbbra is kizárólag a gyakorlati tapasztalataira támaszkodik. Tolna megyében a pár hektáron gazdálkodók száma viszonylag alacsony, mindössze nyolcvanhat, míg az egyéni gazdaságok száma (ötven hektártól több száz hektárig) több mint tizenkét és félezer.

Öregszik a gazdatársadalom

Óriási gond az agrárszakmában, hogy nincs utánpótlás, az idősebb nemzedék kiöregszik, elmegy nyugdíjba, és nincs aki átvegye a gazdálkodást. Sokan azt képzelik, hogy a földművelés, a szőlőben és a gyümölcsösökben való gazdálkodás csak kétkezi munkát jelent, pedig ma már több tíz millió forintos, légkondicionált, automatizált gépeket kell vezetni, és ezekkel elvégezni a munkafolyamatokat. Ebből adódik, hogy tanult, diplomás vagy szakvizsgával rendelkező fiatalok kellenének az ágazatban. A növényvédelem is bonyolultabb lett, be kell tartani minden szabályt, mert ennek hiányában megvonhatják a támogatásokat. Az ma már egyértelmű, hogy a termőföld nagy érték, ezt a befektetők is felismerték. A családi gazdaságokban szerencsére apáról fiúra száll a gazdálkodás, de ettől még tény, hogy öregszik a szakma, ma az átlagéletkor ezen a területen – a legfrissebb felmérés szerint – ötvenkilenc év.