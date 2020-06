Sokféle munka közül választhat a diák

Dunaföldváron már zajlik diákmunka az önkormányzati intézményeknél. Horváth Zsolt polgármester elmondta, hogy ennek már régi hagyománya van a városban, és egyetemi hallgatókat, illetve szakközépiskolásokat szoktak fogadni a hivatalban irodai munkára, a művelődési házban pedig középiskolások segítenek a programszervezésben. Ez nem kizárólag diákmunkát takar, hanem az érettségihez szükséges, ötven órás közösségi szolgálat is teljesíthető általa. Emellett a nyár folyamán, nyolc héten át lesznek az önkormányzat szervezésében táborok, ahol a gyermekfelügyeletben és a programok megvalósításában nyújtanak segítséget a középiskolások.

– Várjuk az idei kiírást, mert az előző években nálunk nagyon bevált a diákmunka program – mondta Farkas Edit, Döbrököz polgármestere. A korábbi tapasztalatok kapcsán elárulta, hogy négy órában foglalkoztatták a tanulókat, akik többnyire a karbantartási munkákban segítettek, például a közintézmények kerítéseit, korlátait festették, illetve az óvodában vettek részt a takarításban.

Tamásiban tizenheten jelezték igényüket nyári diákmunkára. Őket a polgármesteri hivatalban és az önkormányzat által fenntartott intézményeknél tudják elhelyezni, amennyiben a Kormányhivatal Foglalkoztatási főosztálya részéről a város megkapja a hozzájárulást. Kölesden eddig hárman jelentkeztek, nekik a művelődési házban, a hivatalban, a napköziben és rendezvényeken jutna feladat.

Idénymunkásnak keresnek diákokat, de egy gyorséttermek és áruházak is szívesen foglalkoztatják őket – tudtuk meg Bartis Istvántól. Az iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatással is foglalkozó cég kirendeltségvezetője elmondta, folyamatosan keresik a cégeket, a munkalehetőségek pedig megjelennek honlapjukon. Ezekre lehet jelentkezni, de regisztrálhat is bárki az adatbázisukba, és amint megfelelő lehetőség adódik, azt jelzik a munkavállalónak.

Földeken, szőlőben, strandon

Nagy szükség van a diákmunkára a mezőgazdaságban is, hiszen egyre kevesebb a szezonális munkás. A diákokat – főleg a középiskolás korúakat – várják a kertészetekben, gyümölcsösökben, szőlészetekben, sőt a kukoricásokban is. Ez utóbbi nem kedvelt munka ugyan, de egyre jobban megfizetik, címerezésre várják a fiatalokat. A gyümölcsösökben szedés a feladat, barack, málna, korai alma, meggy, melyet órabérre fizetnek. Ugyancsak hiányzik a munkaerő a szőlőültetvényeken is, ahol a zöldmunkára várják a diákokat. A mezőgazdasági alkalmi munkák pozitívuma, hogy hamar bele lehet tanulni, így gyakorlatilag egyből kezdődhet is a megbízás.

A szekszárdi strandon is mindig volt nyári diákmunka. Eddig műszakonként hat, idén viszont tíz, azaz körülbelül harminc fiatalt vesznek fel, tudtuk meg Szabóné Tengerdi Mária fürdővezetőtől. Mivel a védőtávolságot az öltözőben is tartani kell, így ott is diákok ügyelnek erre. A létesítmény jobbára tizennyolc év felettieket foglalkoztat, többen közülük visszatérő munkaerők.