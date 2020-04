Stabil a tejpiac, és maradt az alapár

Pillanatnyilag nincsenek szállítási gondjaik a tejtermelőknek, és a felvásárlási árakkal is elégedettek a megyében. Nem esett vissza a tej és tejtermékek fogyasztása sem. A koronavírus-járványtól viszont nagyon féltik a dolgozóikat a telepek vezetői, hiszen ha az állatgondozók karanténba kerülnének az pótolhatatlan veszteséget jelentene.

Az elmúlt félévben emelkedtek a termelés költségei, többek között a bérek, az energia, a járulékok a tehenészetekben is. Ugyanakkor biztató, hogy emelkedett a nyers tej alapára, a feldolgozók szerint kiszámíthatóbb és stabilabb a piac, mint az elmúlt években volt. Most a legnagyobb gondot a koronavírus-járványhoz kapcsolódó félelem okozza.

Gamos András, a paks-földespusztai székhelyű Milk-Men Kft. vezetője, aki egyben a Tej Terméktanács országos elnökségének is a tagja elmondta, pillanatnyilag nincs tejszállítási problémájuk. A felvásárlási alap­ár februárban 106,50 forint volt literenként, melyre a beltartalmi értékek (például zsír, fehérjetartalom) után jött plusz forint vagy levonás a minőség függvényében. Ez az ár a múlt évihez képest emelkedést mutat, és biztató az is, hogy a felvásárló – jelen esetben a Tolnatej Zrt. – szerint kiszámíthatóbb a piac, mint pár éve volt. A márciusi nyerstej ára 110 forint körül volt, az áprilisiról pedig még nem egyeztettek. Hallani olyan véleményt is, hogy a felvásárló csökkenteni szeretne, mondta Gamos András, de bíznak benne, hogy meg tudnak majd egyezni.

A járvány miatt kiesett az értékesítésből az iskolatej, de ez csak a kisebb feldolgozókat érintette a megyében, a Tolnatejet nem, illetve a feldolgozók arra panaszkodnak, hogy kevesebb tejterméket tudnak exportra értékesíteni.

A Milk-Men Kft.-nél hatvanöten dolgoznak nap mint nap. A többség kint a szabadban, hiszen a telephez 800 hektárnyi szántóterület is tartozik, mely biztosítja az 1700 szarvasmarhának a takarmányt, mondta az igazgató. Nagyon vigyáznak a dolgozóikra, hiszen ha az állatgondozók vagy a fejők lebetegednének, az pótolhatatlan lenne, mondta Gamos András.

A megye másik nagy szarvasmarhatelepe Tevelen van, a helyi mezőgazdasági zrt. tulajdonában. Itt négyszázhúsz tehenet gondoznak, és 3,2 millió liter tejet értékesítenek éves szinten. Az uniós csatlakozást követően egymilliárd forintot költöttek a tehenészetre. Bár nagyüzemnek számítanak, évekkel ezelőtt csatlakoztak a Régió Milk Szövetkezethez, melynek velük együtt huszonnyolc tagja van, így a feldolgozóval évi tizennégy-tizenöt millió liter tejről tudnak szerződést kötni. Ez jelentősen javítja a tárgyalási esélyeiket, mondta korábban Schweitzer József ágazatvezető.

Az országban összesen hét tejtermelői csoport van, közülük az egyik a már említett paksi cég, a Milk-Men Kft., mely a Dunamelléki Termelői Szövetkezet tagja. Itt összesen harmincegyen próbálnak meg közösen boldogulni, huszonöt kistermelő és hat gazdasági társaság van a tagok között.