Szép borok érnek, befejeződött az idei szüret a megyében

Befejeződött a szüret a szekszárdi borvidéken, mondta Módos Ernő borász, a szekszárdi Alisca Borrend Nagymestere. Néhány termelő ugyan még hagyott a tőkén egy kevés kékfrankost, cabernet fajtákat, de a munka ma már inkább a pincékben van. A cukorfokok meglepően jól alakultak, a minőség szép reményeket ébreszt. Így utólag mindenki azt mondja, kevesebb szőlője lett, mint amire számított, és ez leginkább a felvásárlások, feldolgozások során derült ki. Ennek ellenére a szőlőárak nem indultak meg felfelé.

A kiváló borász arra hívta fel főleg a kisebb termelők figyelmét, hogy érdemes laborvizsgálatokat csináltatni, főleg a savakra figyeljenek, melyek hektikusan alakultak. Függhet ennek mértéke a szőlőültetvény fekvésétől, a talaj­ától és a tőkék terhelésétől. A savtompítást minél előbb el kell kezdeni, mert a 7-es, 8-as, sőt 9-es savak nehezen épülnek le maguktól. Az alapok megvannak a kiváló évjárathoz, idén hosszan érő borokra kell készülni, tette hozzá a Nagymester.

A tolnai borvidéken is befejeződött a szüret, mondta Schmidt Győző, a Hegyközségek Nemzeti Tanács elnökségi tagja, és a bonyhádi székhelyű Danubiána Kft. ügyvezető igazgatója. A minőség jó volt, a szőlő mennyisége lett kevesebb, mint amire számítottak. Schmidt Győző elmondta, úgy tudja, végül minden termelőnek sikerült a szőlőjét értékesíteni, noha a szüret elején úgy tűnt, a kínálatból van több.

Bősz Adrián borász, a Szekszárdi Borvidéki Tanács elnöke szerint is kiváló minőségűek lehetnek az idei borok. Sok cukrot nem kellett használniuk a termelőknek, ugyanis magas mustfokokat mértek közvetlenül a szüret után a borászok. A legtöbb pincészetben már az újborok bemutatására, forgalmazására készülnek.

Egyre kevesebb a szőlőmunkás

A szüret nem könnyű munka, akár géppel, akár emberekkel végzik. A termelő kiszolgáltatott, egyrészt az időjárásnak, másrészt a különböző feltételeknek: lesz-e elég szedő, időben jön-e szőlőkombájn, illetve átveszi-e a felvásárló a szőlőt és vajon mennyit és mikor fizet érte. A borász pedig csak akkor jár jól, ha el is tudja adni – megfelelő áron – a termékét. Idén is sok termelő panaszkodott joggal, hogy nagyon nehéz szüretelőket találni, a megbízható idősebbek még eljönnek, de már nem bírják úgy a munkát, míg a fiatalok közül csak kevesen vállalkoznak a mezőgazdasági munkára, és akik jönnek, azok is inkább a mobiltelefonjukat nyomkodják szőlőszedés közben, mondta az egyik szekszárdi borász. Ezért is egyre népszerűbb a megye borvidékein a szőlőkombájn, főleg az új telepítésű ültetvényeken. Több gazdának is van saját gépe, akinek meg nincs, az bérmunkában veheti igénybe. Előnye, hogy gyors, a kézi munkaerőt kiváltja és nem hagy rajta több szőlőt, mintha kézzel történt volna a szüret.