Színesedik a szőlő, kevesebb a betegség

Az elmúlt napok időjárása, a nagy meleg kedvez a szőlőnek, a betegségek nem támadnak most az eddigi erővel. A következő hétre ígért kánikula azoknak kedvezhet, akik lemaradtak a zöldmunkákkal és az átlagosnál kissé nagyobb a lombsátor, mondta dr. Vörös Géza agrármérnök. Itt az önárnyékoló hatás jótékony lehet az elkövetkező napokban. A szőlőfürtök záródtak. Az elviaszosodott felszínű bogyóállományt már egyre kevésbé fertőzik a gombabetegségek.

Az elkövetkezendő időszakra kánikula várható, ezért most nyújthatjuk a permetezési fordulók közt eltelt időt, tanácsolta a szakember. Sok helyen már zsendülő fürtöket is lehet látni, főleg a csemegeszőlők fürtjei kezdték meg a színesedést. A kékfrankos is szépen tarkul, mennyiségi gondok nincsenek a megye két borvidékén, a minőség még nem ítélhető meg.

Az elmúlt egy-hét hétben alig esett csapadék, így peronoszpóra esetében nem indult újabb betegséghullám. A hiányosan védett szőlőkben a peronoszpóra tünetek általánosak. Ezek még a két héttel ezelőtti fertőzés nyomait mutatják. A betegség több hullámban, különböző fejlettségi állapotban fertőzte a fürtöket. A legutolsó fertőzés nyomán most fonnyadnak össze a kifejlett bogyók, egyesével. Az érintett ültetvényekben a fürtkár negyven százalékos. A zsendülő fajták már túljutottak a nehezén. Ezek esetében már a réz és a kén használata is elegendő lehet.

A peronoszpóra fürtfertőzésre fogékony fajták (Merlot, Kadarka) azonban még ki vannak téve az újabb fertőzési hullámoknak.