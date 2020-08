Színpompás volt a szekszárdi piac szombaton

Nyáron nagy szerepet kapnak a háziasszonyok bevásárlásában a piacok, ami nem meglepő, hiszen dúskálni lehet a friss gyümölcsökben, zöldségekben. Tolna megyében az egyik legnagyobb kínálattal a szekszárdi piac rendelkezik, ahol szerdán és szombaton van a legnagyobb forgalom. Az idén drágábbak a gyümölcsök, főleg a barackfélék, illetve árban a karfiol, a padlizsán, a vöröshagyma viszi a prímet.

A piac különleges helyszín az emberek életében, hiszen oda nemcsak vásárolni járunk, hanem beszélgetni, eszmét cserélni az ismerősökkel, híreket szerezni a környezetünk eseményeiről, és emellett természetesen meg is vesszük, amire éppen szükségünk van.

Délelőtt kilenc óra is elmúlt, amikor kilátogattunk a piacra, ahogy az árusok mondják, ilyenkor már a „lusta” háziasszonyok jönnek. Korán hajnalban azok mennek, akik befőzni szeretnének, például őszibarackot, szilvát, lecsót, vagy nem szeretnék melegben cipelni a megvett árut.

Mindjárt a hátsó bejáratnál van Száraz Jánosné tengelici dinnyés standja, mint mondta, állandó helyük van, egész évre kibérelve, noha a dinnyeszezon jó esetben csupán másfél-két hónap. A dinnye kilóját százötven forintért kínálta, a sárgadinnyét négyszáz forintért.

Pár méterrel odébb egy család csemegekukoricát árult, már hetek óta járnak ide Foktőről. Mint mondták, őstermelőként kínálják a saját maguk által termelt kukoricát. Kedden és pénteken Paksra mennek, ott is van állandó helyük. A kérdésre, miszerint megéri-e nekik így árusítani, azt felelték: nincs más lehetőségük. Ahhoz kicsik, hogy nagy felvásárlóval kössenek üzletet, ahhoz meg már túl nagyok, hogy egy helyen el tudják adni az egész termést. A családfő szerint az emberek kedvesek itt Szekszárdon, nemcsak vásárolnak, de beszélgetnek is velük, Pakson kicsit tartózkodóbbak a vevők. A csemegekukoricázás nem csak abból áll, hogy megpróbálják eladni, ami megtermett, minden nap frissen kell szedni az árut. Úgy tervezik, hogy a fagyokig kitartanak a mennyiséggel.

Egy másik asztalnál egy középkorú hölgy árult, volt paprikája, hagymája, zöldsége és őszibarackja. Mint mondta, huszonöt éve vállalkozóként árul, ugyan van tíz hektáron gyümölcsösük (többféle gyümölccsel), de úgy látja, hogy önmagában csak a gyümölccsel álldogálni itt nem érné meg. Már szinte minden vásárlót ismer, őt is üdvözlik a vevők, néha beszédbe is elegyednek. Pár szó esik a családról, az időjárásról és már méri is a kért mennyiségű paprikát.

Fejkendős nénik, kiskertet gondozó, baromfit tartó asszonyságok is elhozták a pár szem tojást, dióbelet, petrezselyemzöldet, pár csokor virágot, éppen ami fölöslegbe adódott otthon és a kertben. Ők a kistermelők, nekik általában nincs bérelt helyük, ott pakolnak ki, ahol éppen nincs senki, vagy ha nincs asztal, akkor marad a földre terített zsák vagy ponyva, arra teszik rá a portékáikat. Mint mondták, szerencsés estben pár ezer forint jön így össze, de az is jól jön szerdánként és szombatonként, ezzel egészítik ki a nyugdíjat.

A piachoz már hozzátartoznak a mézüket áruló méhészek is. Szekszárdon többen is árulnak, bár ősszel jóval több fogy belőle.

Kovászos uborka készítése házilag A nyár slágere a kovászos uborka, az elkészítése egyszerű. A lényeg, hogy egyforma nagyságú, vastagságú uborkákat vásároljunk, mossuk meg alaposan, a két végét vágjuk le, majd irdaljuk be az uborkák oldalát, hogy jól át tudja járni a lé, amibe tesszük. Egy edénybe helyezzük az uborkákat, annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje, alaposan megsózzuk, tényleg alaposan, mert a sót szinte elnyeli az uborka. Legalább négy gerezd fokhagymát tegyünk tíz-tizenkét darab uborkához, majd tegyük rá a négy-öt szálas kaprot, végül két szelet fehérkenyeret. Fedjük le az edényt és tegyük ki három napra az erkélyre vagy ablakba. Nem jó, ha túl sokáig hagyjuk kint a melegen, megpuhulhat az uborka. A legjobb, ha 2-3 nap után kiveszünk egyet az üvegből, ha kellően savanyúnak találjuk, akkor szűrjük le a levét, tegyük egy befőttesüvegbe, és tegyük a hűtőbe.

Borítókép: Nem lehetett panasz a kínálatra, minden volt a szekszárdi piacon