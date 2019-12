Télen sem állhat le, dolgozik a gazda

Hiába mutat december közepét a naptár, az időjárás inkább a kora tavaszt idézi, mint a telet. A korán vetett búzák, repcék túlfejlettek, a föld sáros, így a kinti munkák helyett az adminisztrációval foglalkoznak a növénytermesztő gazdák.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Még mindig van lábon álló kukorica a megyében, igaz kisebb területeken. Ezeket legfeljebb a fagyok beálltával tudják majd csak levágni a gazdák, mert nemigen lehet rámenni a területre a nagy sár miatt. Novemberben kilencven milliméternyi eső esett, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök, decemberben pedig eddig húsz milliméternyi. Tavaly a kevés csapadék okozott gondot hasonló időszakban, ennek eredménye akkor az volt, hogy nem bokrosodtak a búzák.

Idén a korán vetett gabonán látszik, hogy túlfejlett, és a vírusok is megjelentek rajta, most az járt jobban, aki később vetett búzát, mondta a szakember. Hasonló a helyzet a repcével is, bár ott regulátoros kezeléssel lehet a túlfejlettséget korrigálni. A regulátoros kezelés célja a gyökér megvastagodásának elősegítésével a repce télállóságának fokozása.

December közepén az ideális időjárás a fagypont körüli hőmérséklet lenne, ami a növényeknél elősegíti a mélynyugalmi állapotot, mondta a szakember. A jelenlegi enyhe idő, illetve a jövő hét közepére ígért plusz 15-16 fok teljesen megzavarja a növényvilág fejlődését, a rügyek kihajthatnak, és ha erre rájön az akár mínusz 4-5 fokos hideg – ami önmagában nem nagy lehűlés – lefagynak a gyümölcsfák. Egy év kiesik a termésből.

A raktárak is tele vannak még a terményekkel, ennek egyik oka az, hogy a felvásárlási árak nem felfelé, hanem lefelé araszolnak. Egy tonna takarmánybúza átlagára 49 ezer, a malmi minőségű búzáért pedig 53-55 ezer forintot fizet a vevő, a kukorica ára pedig 46 ezer forint körül alakul a magro.hu legfrisebb adatai szerint.

Az ágazaton belül most az állattartók vannak jobb helyzetben, a sertés felvásárlási ára rég nem tapasztalt magasságban van – az élősertés kilójáért több mint ötszáz forintot fizetnek a feldolgozók. Ugyanakkor az állattartóknak nincs se ünnepük, se karácsonyuk, az állatokat naponta többször is etetni, itatni, gondozni kell.