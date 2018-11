Új papírgyárat avattak Dunaföldváron

Átadták Magyarország legmodernebb higiéniai alappapír gyártó és feldolgozó üzemét Dunaföldváron. Varga Mihály pénzügyminiszter köszöntőjében sikertörténetnek nevezte, hogy a Vajda Papír Kft. kis családi vállalkozásból nem egészen húsz év alatt multinacionális céggé nőtte ki magát.

Magyarország legnagyobb és Közép-Európa egyik legnagyobb, száznyolcvanezer négyzetméteres területen épült, huszonhatezer négyzetméteres higiéniai alappapír gyártó egységét adták át ma Dunaföldváron. A tizenötmilliárdos beruházás tizenöt hónap megfeszített munkával készült el. A gyárat Varga Mihály pénzügyminiszter adta át, aki 2017-ben már az alapkő letételnél is jelen volt.

A miniszterelnök-helyettes köszöntőjében egy amerikai mondást idézett, amely szerint a sikerhez vezető lift nem működik, így a lépcsőn lehet előre jutni lépésről lépésre. A Vajda Papíré lehetne akár amerikai vagy nyugat-európai sikertörténet is, ám azt bizonyítja, hogy Közép-Európában is lehet kiválóan teljesíteni. Emellett azt is megmutatja, hogy nemcsak az IT szektorban vagy az autógyártásban lehet boldogulni.

Varga Mihály szerint fontos, hogy több lábon álljon a magyar gazdaság, amely nem mellesleg 4,8 százalékkal teljesített jobban 2018. második negyedévében. A pénzügyminiszter bízik abban, hogy a mostani gyárátadó csupán egy mérföldkő a lendületesen fejlődő cég életében, valamint abban is, hogy példájukból mások is bátorságot merítenek.

Dr. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízott csodálatos szárnyalásnak nevezte a Vajda Papír építkezését, hiszen kis családi vállalkozásból nem egészen húsz év alatt vált multinacionális céggé. Kiemelte, hogy az új gyár száz embernek ad munkát, és hogy világszínvonalú technológiával és munkakultúrával dolgozik. Elmondta azt is, hogy a beruházást a kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűek közé sorolta, ezért 4,5 milliárd forinttal támogatta.

Vajda Attila a társaság ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy valódi sikertörténet az övék. Ehhez a megfelelő előkészítés, jó időzítés mellett szükség volt arra is, hogy legyen egy víziójuk, kellő bátorságuk, és, hogy a kivitelezéshez megfelelő partnerekre találhassanak. A cégvezető köszönetet mondott a kormányzat támogatásáért, a kormányhivatal és partnereik segítségéért és kollégái kitartó munkájáért is.

Húsz országban vannak jelen A magyar vállalat több mint húsz országba exportálja termékeit, 2013 óta Norvégiában is külön gyáregységük működik, kiemelt figyelmet fordítanak a környezetkímélő technológiák használatára. Az új gyárban a beérkezett cellulózt előbb alappapírrá, majd késztermékké alakítják. A hazai piac ellátása mellett a dunaföldvári üzem termékeit Skandináviába, a Baltikumba és Közép-Kelet-Európába exportálják. A vállalat hazai kapacitása százezer tonnára nőtt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS