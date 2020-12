Új sajtgyárat épít Szekszárdon a Tolnatej

Tizennégy hónap alatt egy új sajtüzem épül Szekszárdon, s így a Tolnatej Zrt. a tíz évvel ezelőttinek kétszereséből, évente 260 millió liter tejből készít majd sajtot, s egyéb tejterméket. A hamarosan induló ötezer millió forintos beruházást a kormány kétmilliárd forinttal segíti.

A héten született a döntés, miszerint a kormány 18,5 milliárd forintnyi beruházásról s ennek eredményeként 1500 munkahely védelméről állapodott meg három magyar élelmiszeripari céggel. Az Univer Kecskeméten, a Gyermelyi Zrt. Komárom-Esztergom megyében, a Tolnatej Zrt. pedig Szekszárdon épít új üzemet. Ehhez összesen 7,6 milliárd forint állami támogatást kapnak.

– A szekszárdi beruházás, a meglévő üzem bővítése fontos lépés – mondta Koller Attila, a Tolnatej Zrt. vezérigazgatója –, hiszen a mostani sajtüzem már 30 éves, s három évtized alatt a technika, technológia sokat fejlődött. Kell egy új, korszerű sajtgyár, ezért egy nagy levegőt vettünk, és úgy döntöttünk, hogy építkezünk. Ehhez a kormány is hozzájárult hazai pénzből kétmilliárd forinttal, s így felépíthetjük az üzemet.

A szekszárdi ma is Magyarország legnagyobb sajtüzeme, ahol félkemény, főleg trappista, edami és hasonló típusú sajtokat készítünk, a 2022 elejére felépülő új pedig a környező országokban is a legnagyobb lesz. Abban a legkorszerűbb technológiai eljárásokkal, a mainál sokkal hatékonyabban, kevesebb energia felhasználásával, a higiéniai, élelmiszerbiztonsági előírások szigorú betartásával évi 20 millió kiló sajtot készítünk. Ez teszi lehetővé a további fejlődést, ami egyébként eddig is jellemezte a céget, hiszen a két évvel ezelőtti harmincmilliárdos évi árbevételt idén már ötven milliárdra növeltük.

Koller Attila elmondta azt is, hogy a technika, technológia korszerűsítése mellett fontos a termelés növelése a munkahelyek megtartásához. A kormánytól ez utóbbihoz kapták a támogatást. Így, bár az új üzemben nő a termelés hatékonysága, megőrzik mind az ötszáz dolgozójuk munkahelyét, s emellett lehetőséget, segítséget adnak az agrárgazdaság fejlesztéséhez is, hiszen kell a több tej. Már régóta nem csak Tolna megyei gazdálkodóktól, gazdaságokból vásárolják, hanem tíz megyéből hozzák az alapanyagot.

A kész termékek, a sajtok és sajt-, és vajkrémek javarésze hazai piacra, illetve a volt jugoszláv országokba kerül, de bővül a termékskála, megfelelnek a legigényesebb külföldi piacoknak is, és tervezzik, hogy olyan speciális sajtok készítését is megkezdik, amelyek segítik a többlettermékek elhelyezését, hogy nőjön az export további országokba is. A sajtgyártás során keletkezett savóból pedig különféle ásványisó-mentesített savópor terméket gyártanak, amelyek nyugat-európai, ázsiai és arab országokba kerülnek.

Az építkezés a Tolnatej területén kezdődik. Míg az új sajtüzem készül, a maiban – nemsokára már régiben – teljes ütemben folyik a termelés. Hiszen a tej folyamatosan érkezik, s azt nem lehet tárolni, azonnal fel kell dolgozni. Mikor ez a beruházás befejeződik, az újban folytatják a gyártást, s a mai sajtgyár, vagy annak helye egy későbbi fejlesztést, bővítést tesz majd lehetővé.

Borítóképünkön: Vesztergombi Norbert üzemvezető és Vizi Viktor marketing vezető a mai sajtkészítő üzemben