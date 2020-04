Változó rend: elektronikus ügyintézést javasolnak a gazdáknak

Megkezdődtek a mezőgazdasági idénymunkák. Fejtrágyázzák a búzát a gazdák, permetezik a repcét, készítik elő a tavaszi vetéshez a talajt, vagyis fogynak a növényvédelmi készítmények. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívta a gazdálkodók, valamint a növényvédelmi szakirányítók figyelmét, hogy a járványügyi helyzetben megváltozik a növényvédelmi dokumentáció szokásos rendje. A hivatal tájékoztatása szerint jelenleg – amennyiben a gazdálkodó és a növényvédelmi szakirányító még nem kötötte meg egymással az idei vegetációs időszakra vonatkozó növényvédelmi szerződést – a hatóságok elfogadják és hitelesnek tekintik az egyértelmű szándékot igazoló elektronikus levelezést is. Fontos, hogy a felek a hagyományos szerződés jogszabályban előírt tartalmi elemeit szerepeltessék az elektronikus levelezésükben is, írta meg a Nébih.

A hatályos rendelkezések szerint a szakirányítónak a növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését az előírásoknak megfelelő adattartalommal, elektronikus úton is be kell jelentenie a Nébih által működtetett internetes felületen. A feltöltésre a jogszabály tizenöt napos türelmi időt határoz meg, de jelen helyzetben a hatóság elfogadja az utólagos feltöltést is. Nem fogadható azonban el a növényorvosi vény utólagos kiállítása.

További könnyítést jelenthet, hogy a hatóság ellenőrzései során elfogadja, ha nem a felírt készítményt, hanem azonos hatóanyagú, az adott kultúrában és károsítóra engedélyezett készítményt szolgál ki a forgalmazó. Ennek feltétele a vényt kiállító növényorvos hozzájárulása a vényen a helyettesítő készítmény kiadásához.