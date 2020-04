Vetik a napraforgót, virágzás előtt a repce

Vetik a gazdák a megyében a napraforgót és a kukoricát is. Napokon belül virágzik a repce is, de a szép terméshez esőre lenne szükség.

Az ünnepek alatt, húsvét napján is dolgoztak a földeken a megyében. Vetették a gazdák a napraforgót és a kukoricát. A talaj hőmérséklete bőven elérte az elvárható tizenöt fokot. Hétfőn például a hőmérő megközelítette a 25 fokot, de erős volt a déli szél, ami tovább szárította a talajt.

A faddi Dunagro Szövetkezet elnöke, Czégény László elmondta, a napraforgót – közel száz hektáron – már elvetették, a kukorica vetésével még várnak. Nagyon száraz a föld, kedden öt milliméternyi eső hullott ezen a környéken, ami kicsit segít abban, hogy az elvetett mag kikeljen. A március végén hullott hó óta egyáltalán nem esett eső a megyében.

Czégény László elmondta, régen úgy tartották, hogy a Szent György napján elvetett kukorica hoz majd szép termést, ez április 24-ére esik. Azóta sok minden megváltozott, a telek sem az igaziak, de nem érdemes kapkodni a munkákkal, mondta az elnök. A leendő termés egy részét azonban már a faddiak is lekötötték, a napraforgó tonnájáért 120 ezer, a kukoricáért 45 ezer forintot kapnak majd. A repce is virágzás előtt áll, bár ennek a növénynek is nagyon hiányzik a csapadék, mert az eső hatására indulnának el az oldalhajtások, melyek bővítenék a termés mennyiségét. Czégény László szerint van ok bizakodásra, hiszen tavaly a májusi eső még helyre tudta hozni a repcét, bíznak benne, idén is így lesz.

Egy átlagos évben százezer hektár körüli az a terület megyénkben, melyen a gazdák kukoricát vetnek, bár ez a mennyiség az utóbbi pár évben egyre csökkent. Ennek egyik oka, hogy a kukorica nagyon érzékenyen reagál az aszályra, ami egyre jellemzőbb Tolna megye nyári időjárására. Napraforgóból 45 ezer hektárnyi a szokott mennyiség, repcéből pedig húszezer körül van.

– Az a vetőmag, amely már a földben van, nem fázik meg – mondta dr. Vörös Géza agrármérnök utalva arra, hogy ugyan az az ideális, ha legalább plusz 12-15 fokos a talaj hőmérséklete, de április közepe van, nincs mire várni a vetéssel. A szakember szerint száraz ugyan a föld felső rétege, de a mélyebb szinten van benne nedvesség. Az ősszel elvetett búza szépen telelt, jól bokrosodott.

Dr. Vörös Géza elmondta, sok a repcefénybogár, repcebolha, melyek ellen védekezni kell, ha jó termést szeretne a gazda. A permetezést azonban csak olyan készítményekkel szabad végezni, melyek a méhekre nem károsak, de ezt is csak az esti órákban. Ez jelentős terhet rak a gazdálkodókra, mert a kisebb hatásfokú vegyszereket sűrűbben kell kijuttatni. A repce intenzív virágzása egy hónapig tart.

A korán kikelő kukoricát viszont védeni kell majd a kukoricabarkótól, ezek a kártevők oda mennek majd, ahol először kikel a növény, és nagy kárt tudnak tenni.

Közben fakad a szőlő, ami azt jelenti, hogy erre az időre már illik befejezni a metszést és a szőlővesszők lekötözését. Az első szőlőpermetezés május 6-10. körül esedékes. Teljes virágzásban vannak a cseresznye és a meggyfák, a méhek jó időben látogatják a fákat. A következő napokban ismét meleg lesz, hajnali fagyokkal, majd a hét végén újabb lehűlés várható, de már fagyok nélkül. Jelentősebb mennyiségű csapadékot legközelebb 20-ára, hétfőre jeleznek a megyére.