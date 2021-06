Virágzik a szőlő, most a legsérülékenyebb

Virágzik a szőlő, a szakemberek szerint ilyenkor a legérzékenyebb a betegségekre. A virágzást követően a kötődésnél derül ki, hogy mennyi szőlőre számíthat a termelő, és még ezt követően is beleszólhat az időjárás a termés mennyiségébe. A lisztharmat terjedésének kedvez most az idő, de a peronoszpóra is megjelenhet, ha az adott körzetben kialakul egy-egy zápor.

A harmadik permetezésen van túl Horváth Mihály bátaszéki borász. Azt mondja, szép a szőlő, a korai fajták virágoznak. A permetezésre nagyon odafigyel, hiszen a „levegőben van" a lisztharmat, a peronoszpóra, de a molyok ellen sem árt védekezni. A szőlő fejlődése zavartalan volt az elmúlt héten. Jelenleg fővirágzásban van a szőlő a megye két borvidékén, erősítette meg dr. Gabi Géza agrárszakmérnök. Az éjszakai hőmérsékletek most már magasabban alakultak, és a nappali felmelegedés is fokozódott az elmúlt napokban, így kedvezően zajlik a virágzás. A gombabetegségek egyelőre nem terjedtek számottevően, ami jó hír. De a hirtelen beköszöntött kánikulában már jelentős a reggeli, hajnali harmatképződés és pára, ami hirtelen elindíthatja a tömeges fertőzéseket. Alapvetően az időjárás a lisztharmat terjedésének kedvez, de a peronoszpóra számára is kedvező lehet, ha a melegben kialakul egy-egy zápor. A gazdák ilyenkor egymástól is kérdezgetik, mivel érdemes permetezni, dr. Gabi Géza azt tanácsolja, a permetlében mindenképpen szerepeljen a folpethatóanyag vagy folpettartalmú szerkombináció. A peronoszpóra elleni hatása mellett a botritisz ellen is véd. Hét–tíz naponként célszerű folytatni a blokkszerű kezeléseket. A készítmények közül a legerősebb hatásúakat válasszuk, a lényeg, hogy erős védelemmel lássuk el a szőlőt, hogy a virágzás alatti és utáni időszakban a gombabetegségek támadása visszatartható legyen. Mind a gombaölő, mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére, tanácsolta a szakember. A mostani időszakban hektáronként 300 liter víz körüli mennyiséggel lehet jó fedettséget elérni. Posta Péter szekszárdi szőlész-borász, a Borvirág kertészeti, szőlészeti, borászati szaküzlet tulajdonosa elmondta, az időjárás szerencsére nem okoz több gondot a szokottnál, jelenleg lisztharmat ellen kell védekezni. Náluk a szaküzletben kis kiszerelésben is megtalálhatók a szükséges vegyszerek. A zöldmunkáknak is most van az ideje, folyamatosan válogassuk ki a jól fejlődő hajtásokat. A fürtök így levegőhöz juthatnak, a növényvédő szerek pedig hozzáférhetnek az eldugottabb részekhez is. A huzalok közé igazított hajtásokat nem bántja a szeles időjárás. A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. Ha az ültetvény a virágzás időszakára kigyomosodik, a nyári kezelést glifozáttartalmú készítménnyel végezzük el. Több veszélyes gyom is újra „nekilendül" ebben az időszakban, ezért ezek irtására akkor kerüljön sor, amikor még 20-30 centisnél nem nagyobbak. Később csak sok vesződséggel, többszöri kaszálás és az ezt követő újrahajtáskor elvégzett gyomirtás ad csak eredményt. A lombtrágyák használatát is érdemes elkezdeni a hiánytüneteket mutató ültetvényekben. Most leginkább a vashiány tünetei a legjelentősebbek. Egyelőre a lisztharmat a veszély A megye két borvidékén az átlaghőmérséklet 21 fok körül alakult, a leghűvösebb Bonyhádon volt, viszont csapadék nem esett az elmúlt héten sehol. Egyelőre úgy tűnik, csak a lisztharmat jelent veszélyt. Évről évre drágulnak a növényvédő szerek, a bérmunka költsége is több, mint a múlt évben volt. Ezeket a kiadásokat csak a magasabb szőlő- és borárak tudnák kompenzálni, de a legújabb hírek szerint erre nem nagyon lehet idén számítani. Sok eladatlan bor van még a pincészetekben, így egyes vélemények szerint – már most attól tartanak a termelők – nem lesz kapós a szőlő. Nehéz így nagyobb összeget rákölteni a védekezésre, lomb­trágyák használatára.