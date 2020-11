Virtuális standon kínált állást a Paks II. projekt

Rendhagyó módon, online kereshették fel az álláskeresők a Paks II. projektcég virtuális standját a JOB4me állásbörzén.

Csaknem ötvenezer látogatója volt a közelmúltban megrendezett virtuális állásbörzének. A programot szervező Frissdiplomás Kft. tájékoztatása szerint az első napon voltak aktívabbak az álláskeresők, akkor egy-egy standot majdnem kétszázan, míg a másodikon százan kerestek fel.

A JOB4me az egyetemekkel ellentétben nem kifejezetten a friss diplomásokra, pályakezdőkre fókuszált a rendezvényen. Célcsoportjában az aktív álláskeresők, a munkahelyváltáson gondolkodók, a passzív álláskeresők, azaz a karrierépítésre nyitott aktív dolgozók; a mérnöki, informatikai és gazdasági lehetőségek iránt érdeklődők; a legalább középszintű nyelvtudással rendelkezők; a felsőoktatásban tanuló hallgatók és a munkatapasztalattal, illetve a szakmunkás képesítéssel rendelkezők is beletartoznak.

– A pandémiás helyzet sajnos nem teszi lehetővé a hagyományos, személyes jelenléttel járó rendezvények megtartását. Bízunk abban, hogy a különféle virtuális toborzási események lehetőséget biztosítanak majd számunkra, hogy az aktuális karrier- és képzési lehetőségeinkről tájékoztassuk a potenciális álláskeresőket – fogalmazott Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója. Hozzátette, hogy a virtuális börzén ezenfelül általános információkat is kaptak a látogatók a projektről és a projektet érintő műszaki kérdésekről.

– Munkatársaim a humán, a műszaki és a kommunikációs területről az esemény ideje alatt folyamatosan várták a kérdéseket, illetve „megszólították” az online elérhető érdeklődőket. A munkatapasztalattal rendelkezők számára nyitott pozícióinkat ajánlották, az egyetemi jogviszonnyal rendelkezőknek pedig a részmunkaidős állásokat és a szakmai gyakorlatot – részletezte. Hozzáfűzte, hogy ebben nagy segítséget jelentett az, hogy minden látogató profiljára kattintva láthatóvá váltak az alapinformációk a megcélzott álláslehetőséggel kapcsolatban, így célirányosan kezdeményezhettek beszélgetést a műszaki vagy éppen informatikai végzettségű álláskeresőkkel.

Arról is beszámolt, hogy az érdeklődés mellett a kínálat is nagy volt. Több mint harminc kiállító sorakoztatta fel több száz ajánlatát. A Paks II. huszonnégy ajánlattal jelent meg a börzén, ezek mindegyike a hozzá tartozó részletes leírással megtalálható a cég új karrierportálján. Mittler István elmondta, hogy a tapasztalatok szerint nagy a harc a jól képzett szakemberekért, ezért is fontos, hogy a Paks II. minden megjelenési lehetőséget megragadjon aktuális állásajánlatainak közzétételére.

Rövidesen erre újabb alkalom nyílik: december 2-án, 3-án találkozhatnak velük az érdeklődők a Műegyetem állásbörzéjén.