A világgazdaság élére került ismét Amerika

A kereskedelmi feszültségek várhatóan rontanak majd az Egyesült Államok versenyképességén, de az ország egyelőre ismét világelső lett a Világgazdasági Fórum listáján.

Az új módszertannak köszönhetően ismét az Egyesült Államok lett a világ legversenyképesebb gazdasága – 2008 után először végzett az élen a vizsgált 140 ország között. A Világgazdasági Fórum (WEF) alkalmazkodott a változó világhoz, új Globális Versenyképességi Indexe összeállításában az iparosodási mutatók helyett azokra a tényezőkre koncentrált, amelyek elősegítik a negyedik ipari forradalmat, vagyis a digitális technológia felemelkedését – tudatta a Világgazdaság.

Az index továbbra is 12 pillér 98 mutatószámát veti össze, és az Egyesült Államok a lehetséges 100 pontból 85,6-et szerzett, elsősorban az üzleti dinamikának, a munkaerőpiacnak és a fejlett pénzügyi rendszerének köszönhetően. A davosi fórumot is szervező WEF azonban figyelmeztetett az amerikai gazdaság fejlődését visszafogó tényezőkre is:

a fokozódó szociális problémákra, a romló biztonságra, az információs technológia alkalmazásának hiányosságaira és a korrupcióra.

A jelentés szerint az Egyesült Államok az egészségügy területén is elmarad a legtöbb fejlett gazdaságtól, a 78,7 év várható élettartam például három évvel rövidebb ezen országcsoport és másfél évvel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagjainak átlagánál. Azt pedig a jelentés szerint még korai megítélni, miképpen módosítja majd Donald Trump kereskedelempolitikája az ország versenyképességét. A svájci székhelyű szervezet azonban arra számít, hogy negatív hatása lesz, ha folytatódnak a Kínával és más országokkal kialakult kereskedelmi feszültségek.

„A nyitott gazdaságok mindig versenyképesebbek”

– írta a Reutersnek e-mailben Saadia Zahidi, a WEF ügyvezető igazgatója.

A legversenyképesebb országok rangsorában az Egyesült Államokat Szingapúr, Németország, Svájc és Japán követi. Nagy-Britannia a nyolcadik lett, Kína a feltörekvő piacok között a legjobb, 28. helyen végzett 72,6 ponttal, Oroszország pedig a 43. lett 65,6 ponttal. A feltörekvők közül más ország nem került be a legjobb 50 közé.

