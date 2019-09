Jól jövedelmeznek a zöldinstrumentumok

A környezettudatos megoldások az adózási előnyök mellett a pénzügyi eredményeket is javíthatják.

Egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a befektetők arra, hogy portfóliójukban úgynevezett etikus eszközök is szerepeljenek. Ilyenek például a zöldbefektetések, amelyek amellett, hogy a környezetvédelmi szempontból fenntartható növekedést segítik, szépen jövedelmeznek is – írja a Világgazdaság.

Az utóbbi években dinamikusan megnőtt az etikus befektetések közé tartozó, úgynevezett zöldbefektetések népszerűsége a globális tőkepiacokon. Az ilyen termékekbe invesztálók számára az elérhető hozamok mellett az is elsődleges szempont, hogy a pénzükkel hozzájárulnak a környezeti kockázatok csökkentéséhez, a környezeti szempontból is fenntartható fejlődéshez, illetve a társadalmi célok eléréséhez. Jó okuk is van erre:

a zöldeszközökbe való befektetés a nehezen számszerűsíthető jó érzés mellett a portfólió akár jelentős felértékelődését is eredményezheti, ha megfelelő körültekintéssel választjuk ki az instrumentumokat.

Zöldnek azokat a kötvényeket nevezzük, amelyek bevételéből kizá­rólag olyan zöldprojekteket finanszíroz­nak (a bevételek de­di­kált fel­használása, pro­jektfinanszírozás vagy ér­ték­pa­pí­rosí­tás útján), amelyek az éghajlat vagy más környezeti tényezők fenntarthatóságát szolgálják.

Augusztus 19-én az Egyesült Államok 156 nagyvállalatának vezetői mérföldkőnek számító nyilatkozatot írtak alá: ebben kinyilvánították egyebek mellett azt, hogy a környezet értékeinek védelme mellett üzleti tevékenységük során felkarolják, illetve alkalmazzák a környezeti szempontból fenntartható megoldásokat.

Vannak, akik a reménykedésük mellett a kételyeiket is megfogalmazzák, és felvetik, hogy a valódi áttörést a vállalati és társadalmi célok (kiegyenlítettebb jövedelmek, a környezet megóvása…) nagyobb összhangjának megteremtése érdekében az biztosíthatja, ha a vállatok tulajdonosai fokozottabban érvényesítik akaratukat e célok elérése érdekében, még akkor is, ha ezek szemben állnak a vállalati érték maximalizálására törekvő tulajdonosi érdekekkel.

A tőkepiacokon azonban már jó ideje növekszik azon tulajdonosok, hitelezők száma, akik a hagyományos befektetői szempontokon túl a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási felelősség (ESG) mértékét is a befektetések közötti választás egyik szempontjaként tartják számon.

Ennek a piaci szegmensnek a méretét és a bővülés ütemét jelzi, hogy két év alatt, 2018 elejére 34 százalékkal, 30 700 milliárd dollárra nőtt a fejlett piacokon az ESG-befektetések értéke.

A zöldkötvények, -részvények, ETF-ek és befektetési alapok az etikus befektetési eszközök közé tartoznak. A zöldbefektetések vásárlója a hagyományos befektetői szempontok (hozam, kockázat, likviditás) mellett azt is figyelembe veszi, hogy a befektetett pénz mennyiben járul hozzá a környezeti kockázatok csökkenéséhez, a környezeti szempontból fenntartható fejlődéshez. Ezzel leszűkíti ugyan a szóba jöhető befektetések körét, és csökkentheti a várható hozamot, de hozzájárul a környezet megóvásához, s ez nehezen számszerűsíthető jó érzéssel tölti el.

Nem szükségszerű azonban, hogy az ilyen befektetések kevésbé legyenek eredményesek, mint azok, amelyek kiválasztása a zöldszempontok figyelembevétele nélkül történik. Emellett az is érvényesülhet, hogy ha a zöldbefektetések iránti kereslet nő, még azok a befektetők is beszállhatnak a piacra, akik nem környezetbarát szemmel nézik a befektetéseket, hanem egyszerűen csak a jövőben felértékelődő befektetéseket szeretnék megvásárolni.