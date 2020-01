Saját márkával még több pénzt kaszálhat a Thunberg-família

Márkanévként akarja bejegyeztetni a Fridays for Future nevet Greta Thunberg családja, hivatalosan azért, hogy átláthatóvá tegyék a 2018-ban a semmiből kinőtt klímamozgalom pénzügyeit. A háttérben valójában az állhat, hogy a márkatermékek eladásával tovább növelhetik a család egyébként sem csekély vagyonát. A Greta édesanyja, Malena Ernman alapítványa nevében nyújtotta be védjegyoltalmi kérelmet az EU Szellemi Tulajdon Hivatalához, tudta meg a német Die Zeit.

A Greta Thunberg anyja, Malena Ernman neve alatt működő „Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation” alapítvány december 23-án nyújtotta be kérelmét az EU Szellemi Tulajdon Hivatalához, amely a Fridays for Future (FFF) mozgalom márkanévként történő bejegyzésére irányul – számolt be róla a V4NA hírügynökség. Az EU-s testület spanyolországi Alicantéban működő irodája honlapján közzétette a védjegyoltalom iránti kérelmet, amelynek regisztrációja ellen április 24-ig lehet kifogást emelni – derítette ki a német Die Zeit.

A Thunberg család szóvivője szerint a Stockholmban bejegyzett alapítvány célja nem az anyagi haszonszerzés, hanem „az ökológiai, éghajlati és társadalmi fenntarthatóság, valamint a mentális egészség előmozdítása”. A szóvivő szerint az alapítvány „fontos eszköz a pénzadományok átláthatósága miatt is”.



Az FFF márkanév levédése mögött a londoni divattervező és hangos klímavédő, Janine O’Keefe állhat, aki számos alkalommal támogatta már Greta mozgalmát. O’Keefe szerint a saját márkára „nem azért van szükség, hogy pénzt keressünk”, hanem ellenkezőleg, hogy megvédjék a mozgalmat a visszaélésekkel szemben. A környezettudatos divatguru ugyanakkor elárulta, hogy a családdal együtt bizonyos kiegészítők – például sapkák és hátizsákok – gyártását és árusítását tervezik. Ha viszont pénzért árulják a saját márkás termékeket, kétségessé válik Thunbergék alapítványának nonprofit jellege.

Die Klimaaktivistin Greta #Thunberg hat eine Stiftung gegründet und will den Namen #FridaysForFuture als Marke schützen lassen. Das ergaben @DieZEIT-Recherchen. #fff https://t.co/CoTYGUBBwk — ZEIT ONLINE (@zeitonline) January 29, 2020



Greta Thunberg 2018-ban indította a Fridays for Future mozgalmat, amely néhány hét alatt globális mozgalommá nőtte ki magát. Az akkor 16 éves, Asperger-szindrómával küzdő lány az élő környezet romlása fölötti szomorúságában péntekenként nem ment iskolába, helyette ülősztrájkot tartott.

Azonban nem lehetett a véletlen műve az FFF-mozgalom kipattanása: a Svédországban ismert operaénekes édesanya életrajzi könyve három nappal azután jelent, hogy Gretáról Európa-szerte cikkezni kezdtek az újságok, amire a család marketingszakember barátja, Ingemar Rentzhog profi közösségimédia-kampánnyal erősített rá. A tudatos üzleti kampány eredményeként Malena Ernman és családja néhány hónap alatt 10 millió svéd koronás (1 millió eurós) haszonra tett szert, nagyrészt Greta nevének köszönhetően.