„Nagy megtiszteltetésként éltem meg a felkérést, hiszen nem minden nap ír az ember dalt egy ekkora sporteseményre. Véleményem szerint egy energikus, jól énekelhető szerzemény, ami nemzetközi szinten is megállja a helyét és méltó arra, hogy egy Európa-bajnokság himnusza legyen” – fogalmazott a Petőfi rádió reggeli műsorában Rúzsa Magdi, aki a folytatásban azt is elárulta, hogy a gyerekeivel már most hallgattat zenét, a saját zeneterápiájában pedig klasszikus, pop- és rockzene is helyet kap. Jelenleg Ray Charles és Elvis slágereivel barátkoznak a hármas ikrek.