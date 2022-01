A megmérettetés február 6-án indul, és bár az Unisex egykori énekesnője már korábban is indulhatott volna, úgy érzi most állt össze minden ahhoz, hogy megmutathassa, mennyire hihetően tud mások bőrébe bújni. Érdekes, Adrient a nagyszabású show korábbi évadaiban több versenyzőnek is meg kellett már formálnia, igaz, ő ezeket nem is látta.

„Sajnos pont elkerültem ezeket az adásokat, hallottam róla viszont, mert mindig szóltak az ismerőseim. Nem tudom, mennyire voltam nehéz feladat, de az biztos, hogy én igyekszem nem félni a feladattól, hanem minél jobban megoldani. Rájöttem, hogy nem az a lényeg, kit kell megformálnom, hanem, hogy pontosan melyik dalát. Órási különbség van ugyanis például két Madonna vagy két Michael Jackson sláger között. Valamelyik nagyon passzol, valamelyik viszont teljesen távol áll tőlem. A mai, modern zenéket nem annyira ismerem, a feltörekvő, új előadók okozhatnak nekem fejtörést”

- kezdte a Ripost-nak az énekesnő, aki azt is elárulta, ha a feladat megkívánja, akár otthon is beáll a tükör elé gyakorolni a mozdulatokat a minél hitelesebb produkció érdekében.

Ezen kívül van egy titkos segítsége is!

„A lányom lesz a legfőbb támaszom a Sztárban Sztárban, nagyon számítok rá. Nagyon jól táncol, bízom benne, hogy a koreográfiákban segíteni fog otthon. Természetesen valamelyik élő show-ra is elkísér majd. Rajta kívül nincs is más kabalám.”

Adrien ugyanakkor kiemelte, nem feltétlen venné könnyedén, félvállról a négytagú, részben megújult zsűri kritikáját. Szerinte ugyanis a művészemberek rendkívül érzékenyek a visszacsatolásra, csak épp nem feltétlenül mutatják ki.

„Az ember azt hiszi, hogy olyan régóta van a pályán, hogy nem üti szíven a negatív kritika, de igen, szíven üti. Szerintem ez sokunkra jellemző a művészvilágból, én mindenesetre igyekszem majd a feladatra koncentrálni, és nem a kommentekre. Persze egy ilyen műsorhoz hozzátartozik, hogy a nézőknek mindig van véleménye. Tudni kell, hogy ha eljövünk egy ilyen műsorba, akkor nem fog mindenkinek tetszeni, amit csinálok” – ismerte el Adrien, aki azt reméli, hogy új impulzusok érik majd a Sztárban Sztárnak köszönhetően, és egy kicsit nyitottabbá válik.