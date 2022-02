A család nevében Mórádi Zsolt, a többszörös világbajnok kick-boksz versenyző mondott beszédet, melyben kitért arra, hogy milyen erőt adott neki gyermekként Csollány Szilveszter olimpiai aranya. „A legbüszkébb azonban nem az eredményeire és a sikereire volt, hanem a családjára. A lányaira” – tette hozzá a család barátja.

A szertáson Papp Attila színművész Nagy László: Ki viszi át a szerelmet című versét adta elő, és az olimpiai himnusz előtt Domoszlai Sándor előadóművész és egykori élsportoló Seres Rezső, Fizetek főúr című szerzeményével búcsúzott Csollány Szilvesztertől - írja a Bors.

Forrás: Freschli József / MATSZ

Csollány Judit, Csollány Szilveszter özvegye a Magyar Torna Szövetség sajtócsapatának elmondta:

Szavakban leírhatatlan a fájdalmunk. Elment a világ legjobb férje, életem szerelme, a világ legjobb édesapja.

Mindenki a nagyszerű sportolót, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászt ismeri, aki 49 évesen egyedül felkészült, és lefutotta a maratont. Azt azonban talán már kevesebben tudják, hogy mindene volt a családja, a gyerekei, bármit megtett értük, kislányunk allergiája miatt még főzőtanfolyamra is járt. Sokszor mondta: ha a család boldog, nincsen gondod! Imádta a természetet, itthon kertészkedett, sokat kirándultunk, utaztunk, szerette a művészeteket, még zongorázni is megtanult autodidakta módon, sőt komponált is. Egy fantasztikus sportkarrier után varázslatos, kiteljesedett családapa lett. Semmi baj, megyünk tovább – ez volt a szava járása, ebből próbálok most erőt meríteni. Kimondhatatlanul hiányzik…”