Rusvai Miklós úgy látja, a napokban tetőzik majd az áldozatok és lélegeztetőgépen lévők száma.

A szakember most a Ripostnak ismertette, hogy szerinte többféle lehetőség is van, hogy ősszel milyen mutáns jelenik meg Európában.

Véleménye szerint az idei nyár után ugyan még jöhet újabb mutáns Európába, de az már csak náthává szelídülve betegítené meg az embereket.

A szakember ugyanakkor a lap kérésére az összes létező variációt vázolta.

„A vírusnak két tulajdonságát kell figyelembe venni járványtani szempontból, ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy milyen mutáció jöhet létre. Egyrészt a kórokozó-képességet, másrészt a terjedőképességet” – mondta Rusvai doktor és három létező variációt sorol fel.

1. lehetőség

„Amennyiben a vírus fertőzőképessége fokozódik, de a megbetegítő képessége csökken, akkor az nekünk jó, mert létrejön egy az omikronnál még szelídebb változat, ami még jobban immunizálja az embereket és még szélesebb körű védettséget alakít ki. Ez tehát számunkra nem veszélyes mutáns.”

2. lehetőség

„Ha a vírus fertőzőképessége csökken, a megbetegítőképessége viszont fokozódik, létrejön egy brutálisabb változat, ami viszont nem olyan fertőzőképes, mint a mostani omikron, tehát nem tudja kiszorítani azt, és az omikron továbbra is uralkodó marad. Mivel a vírusok egymás közötti versenyében egyértelműen csak az számít, hogy melyik szaporodik gyorsabban, az esetlegesen kialakuló, erőteljesebb megbetegedést okozó vírusvariáns kipusztul, hiszen nem tudja „túlszaporodni” az omikront. Nekünk tehát az a változat is jó, melynek bár magasabb a megbetegítőképessége, kevésbé fertőz. Ezt a variációt is sikerrel leküzdheti az emberiség.”

3. lehetőség

„A legrosszabb a harmadik változat: ha a következő mutáció fertőző- és a megbetegítőképessége is nő. Reméljük, hogy ez nem következik be, de ha mégis, akkor sincs már akkora probléma, mint két évvel ezelőtt, hiszen részben a vakcinával, részben pedig az omikronnal történő fertőződés révén már immunitást szerzett az emberiség nagy része. Ha kialakul egy nagyobb megbetegítőképességű variáns, az sem jelent már számunka túl nagy veszélyt, mert már legalább részlegesen immunisak vagyunk. Röviden: akárhogy is alakulnak a mutációk, olyan nagy baj már nem lehet, mint amilyen két évvel ezelőtt volt” – összegezte Rusvai Miklós.