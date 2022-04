A dunaszéphelyi pecsenyéző tulajdonosainak életét nyomon követő vígjátéksorozat 20:35-kor kezdődő premier epizódját a 18-59 éves nézők 16,0%-a, és a 18-49 éves nézők 14,6%-a látta, így

a Pepe még a heti toplista legnézettebb műsora címet is megszerezte

mind a 18-59 éves, mind a 18-49 éves nézők körében.

Az Exatlon Hungary hétvégi döntői szintén sikerrel koronázták meg az egész All Star évadot.

Április 10-én ért véget a bajnokok és kihívók végső harca, és vasárnap a férfi és női mezőny győztese is magasba emelhette a legjobbnak járó trófeát. A pénteki elődöntőt átlagosan több, mint félmillió 4 éves vagy annál idősebb néző követte figyelemmel, míg a vasárnapi dupla döntőre már 729 ezren voltak kíváncsiak a teljes lakosságon belül. Ezzel az eredménnyel a vasárnapi döntő küzdelem a teljes évad második legnézettebb adása lett a premier epizódot követően. A teljes All Star évad nagyon szép eredményekkel zárult – nem csupán a pénteki elődöntő és a vasárnapi dupla döntő nyerte saját idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban, hanem átlagosan a teljes évadot is többen nézték, mint a fő konkurens RTL Klub azonos idősávját.

A hétvégi műsorok sikerének is köszönhetően teljes napon, heti átlagban a TV2 csatornát választotta a legtöbb néző, ezzel pedig nem csak a főcsatorna, hanem a TV2 Csoport is sikeresen megtartotta piacvezető pozícióját éves átlagban is mindhárom kiemelt korcsoportban.

A TV2 azonban nem csupán a nézettség tekintetében ért el szép eredményeket hétvégén. Az április 9-én adásba kerülő Neked énekelek jótékonysági gálaműsorban a nézői felajánlásoknak köszönhetően összesen közel 75 millió forint pénzadomány gyűlt össze, mellyel a TV2 idén az Ukrajnából menekülőket támogatja.