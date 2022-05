Tóth Gabi

A Metropol cikke szerint a Megasztár egykori énekese is megtapasztalta testvérével Tóth Verával, milyen mikor kipécézik maguknak az iskolatársai.

A tesióra végén féltünk bemenni az öltözőbe, hogy megint mit szólnak oda, mi fog történni. És féltünk otthon szólni, pedig nekem elég nyitott volt a kapcsolatom a szüleimmel – vallotta be egy korábbi interjúban az énekesnő. Mégsem mertem szólni, mert akkor attól féltem, hogy anyámék majd szólnak, és akkor emiatt még jobban fognak bántani. Az összes tesi cuccomat, könyvemet beledobták a WC-be, az nagyon-nagyon rosszul érintett, mert nagyon sokat dolgoztak a szüleim, hogy ezt meg tudják venni, mert nem éltünk túl jól. És nagyon féltem ezt otthon elmondani. Ezek olyan blokkot hagynak az emberben, hogy egész felnőttkorunkban érezzük, komplexusaink lesznek, ha ezt nem kezeljük, nem tudunk vele megbirkózni és továbblépni, a környezetünk nem tud ebben segíteni, akkor egész életünkben hordozzuk.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Gáspár Evelin

Gáspár Bea elmesélte, hogy míg kisebbik lánya Virág megúszta az iskolai zaklatást, addig Evelinnek jócskán kijutott belőle.

Evelin harmadikos vagy negyedikes volt, amikor elindult a show. Neki amúgy is fura volt az osztálya, nem tudták hova tenni, már csak azért sem, mert Győzőnek akkor indult be a Romantic is. Amikor a ‘Ki szereti, ki szereti…’ játékot játszották, és azt kérdezték – szó szerint idézem -, hogy ”Ki szereti, ki szereti a büdös, néger cigányokat?„, akkor Evelin megrökönyödve állt, és azt mondta: „Nem zavar titeket, hogy én az vagyok?!” Erre azt válaszolták, hogy nem rá gondoltak„ – mesélte Beaasszony a LifeTV Bréking című műsorában, aki az eset után azonnal felkereste az igazgatót.

Balázs Andrea

”Kamasz koromban én is kaptam bántó szavakat, amiket sokszor a szívemre vettem: „csúnya”, „undortó”, „kövér disznó”, „béna, ”buta„, ”gusztustalan„. Amikor elmondtam, hogy színész szeretnék lenni, kinevettek és azt mondták: ”Úgysem sikerül!„, ”Pont te??„, ”Ilyen alkattal? Ugyan…„. Emlékszem mennyire rosszul esett akkor. Aztán rájöttem lassan, hogy akik bántnak, Ők vannak a legnehezebb helyzetben. NEM velem van a baj!” – árulta el történetét a színésznő Instagram videójában, aki hozzátette, ezzel erőt szeretne adni a többi hasonló társának, hogy valójában csodálatosak.

Fotó: Móricz István / Bors

Iszak Eszter

Engem is bántottak, amikor általános iskolából a középbe kerültem. 13 évesen egy országos telefonkampányt vállaltam el, rajta voltam az óriásplakátokon, buszokon, tévében- vallotta be egy korábbi interjúban a műsorvezető.

Ez a nagyvárosban nem lett volna olyan nagy szó, de ahonnan én jöttem, egy 50 ezer fős kis településről, nyilván az volt. Mindenki tudta, hogy ki vagyok. Én ezt nem tartottam rossznak, de az iskolában sokszor csúfoltak miatta például Westel-Eszternek. Nem értettem, miért piszkálnak. De nem ez volt az egyetlen, az sem tetszett a gyerekeknek, hogy miért vagyok ilyen vékony, miért ilyen az alkatom, vagy miért hordok rózsaszín hátizsákot. Mindig csúfoltak valakit valamiért, és ez már akkor sem tetszett. Éppen ezért mindig kiálltam azokért, akiket ilyesfajta sérelem ért„

Liptai Claudia

A műsorvezető Instagram posztjában számolt be arról, hogy bizony neki is kijárt a rosszindulatú kortársakból. Mára már csöppet sem bánja, hogy szeplős, sőt.

”Azért nyár végére szeplőszámban nem nagyon akad ellenfelem. Már egész megszoktam őket, pedig gyerekkoromban minden nap csúfoltak miatta. Pulykatojás ide vagy oda, örülök, hogy ebben is anyura hasonlítok„ – írta.

Fotó: Metropol

Radics Gigi

A gyönyörű énekesnő gyerekkorában túlsúllyal küzdött, ami miatt hordónak is csúfolták társai. Szülei támogatásával azonban sikerült életmódot váltania.

So­hasem haragudtam senkire, alapvetően nem vagyok ilyen típus, en­gem minden kritika megerősít. Most visszagondolva már büszke vagyok az akkori önmagamra, és a családomra is, hogy olyan erővel támogattak és tudatosan segítették az utamat. Nélkülük nehéz lett volna kislányként megbirkózni annyi nehézséggel- vallotta be az énekesnő a Borsnak.