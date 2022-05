Két mentőegységet riasztottak a helyszínre. Hat gyereket és egy középkorú nőt láttak el, ő alighanem egy óvónő lehetett. Kórházi ellátásra senki nem szorult – tájékoztatott a Népszava érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya.

Lakott területen elsősorban a dolmányos varjak májusi fiókareptetésekor számíthatunk esetleg félelmet keltő madártámadásra. A szülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik.

Hiperérzékeny párnál a viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét. Ezekből az esetekből születnek aztán a »megmagyarázhatatlan« madártámadásokról beszámoló hírek” – írja a Magyar Madártani Egyesület.

Emellett, ritkábban ugyan, de akár szórakozásból is támadhatnak a varjak: az intelligens, ezért unatkozásra is hajlamos madarak unaloműzésként is rászokhatnak a menekülő, behódoló magatartást mutató emberek zaklatására. Az ilyen − szerencsére ritka − esetekben gyakran nem marad más választás, mint a rendellenesen viselkedő madár befogása, állatkerti tartása vagy elaltatása.

Nem az óvodai volt az egyetlen támadás a kerületben: az újpalotai Fő téren többekre is varjak támadtak, az Erdőkerülő utcai játszótéren pedig egy kislányt ijesztettek meg a madarak.

Ezt teheti ilyen helyzetben

A támadó madarak esetében hasonlóan kell eljárni, mint a nekünk rontó kutyáknál:

forduljunk szembe az állattal, ne kezdjünk el futni, karunkat széttárva mutassuk magunkat sokkal nagyobbnak és félelmetesebbnek. A rámenősebb varjak, szarkák esetében nyugodtan használjuk a kezünk ügyében lévő szatyrot, kézitáskát, könnyű hátizsákot, kabátot, esernyőt.

Ha elég bátrak vagyunk, akkor sokat segíthetünk a kevésbé hősies embertársainkon azzal, ha a rossz helyre tévedt (pl. középület bejáratánál vagy a járda mellett a földön üldögélő) varjúfiókát a látótávolságon belül lévő bokros, fás területre visszük. Ilyenkor az izgatott szülők minket követnek (erre legyünk felkészülve), az addig "megközelíthetetlen" épület és járda pedig ismét használhatóvá válik - tanácsolja a madártani egyesület.