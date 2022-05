Sokan aggódtak, amikor a múlt hétvégén Balázs Klári a hivatalos Facebook-oldalukon közölte: mindketten lebetegedtek, ezért kénytelenek lemondani a betervezett koncertjüket. A Korda György–Balázs Klári házaspár először torokfájásra panaszkodott, később lázasak lettek és ágynak dőltek. Szerencsére a koronavírus-fertőzést hamar kizárták az orvosok, helyette influenza-fertőzést állapítottak meg, ami Gyuri bácsit jobban letaglózta, mint Klárit. Legalábbis az elején – írja a Bors.

Gyurinak a mellhártyájára is ráment a betegség, nagyon erős antibiotikumokat kapott, amitől hála Istennek mostanra sokkal jobban van– mondta a Bors megkeresésére Balázs Klári, akinek szerda délelőtt rekedt hangja kifejezetten ijesztően hangzott a telefonban. – Én még mindig benne vagyok, rajtam egy-két nappal később jött ki ez a nyavalya. A hangom lassan javul, mézes teát iszom, kúrálom magam... Ahogy kívülről hallom magam, most akár bluest is énekelhetnék, olyan rekedt vagyok – mondta nevetve. – A lényeg, hogy szépen javulunk, szerintem két-három napon belül én is túl leszek ezen az egészen. A hétvégén fellépéseink lesznek, Kaposváron és Budapesten, az Orczy-kertben is színpadra állunk, egyik bulit sem áll szándékunkban lemondani, mindenképpen ott leszünk – ígérte az énekesnő, aki búcsúzóul azt mondta: – Szerencsére ritkán vagyunk betegek, remélem, hogy az idei évet le is tudjuk ezzel az influenzával, és nem jön már semmi, ami hátráltatna minket abban, hogy a közönségünkkel találkozzunk. Olyan hosszú volt ez a két év a Covid miatt, nagyon sok bulit kell bepótolnunk! A naptárunk tele, és alig várjuk, hogy végre felléphessünk! – mondta Klárika.

Korda György és Balázs Klári vitaminbombával védekezett a koronavírus idején

A házaspár világéletében odafigyelt arra, hogy makkegészséges legyen, hiszen komoly kondícióra van szükség az ő szakmájukban. Az alkalmanként egy-két órás koncertek alatt állni, táncolni és énekelni is kell egyszerre, nem beszélve arról, hogy a helyszínekre való utazás is igencsak kimerítő.

Gyuri bácsi és Balázs Klári egy évvel ezelőtt a raktárkoncertjük szünetében adott interjút a Ripostnak, ahol azt mondták, mindent megtesznek azért, hogy egészségesek és fittek maradjanak.

„Fegyelmezettek vagyunk és nagyon szeretnénk, ha nem kapnánk el a vírust – mondta Balázs Klári 2021-ben. – B-, C-, D-, E-vitamint szedünk mindennap.”