Aggódni kezdtek a rajongók Tóth Andi miatt, aki pénteken bejelentette: egy időre eltűnik.

Ma még 1, holnap 2 buli és lelépek kicsit

- írta az énekesnő, aki később leírta döntésének az okát.

Nehéz időszakomban vagyok, amit az utolsó pár napban jobban is kimutattam nektek, mint szoktam. Tudom, hogy “senkinek nem dolga” és nem is vártam semmit, de őszintén jól esett a rengeteg pozitív üzenet. Mindet el is olvastam- írta.

Hozzátette, vissza fog térni.