A közelmúltban indult el a koronavírus-járvány új hulláma Németországban, emiatt újra maszkot kell viselni zárt térben, és a szövetségi egészségügyi miniszter a negyedik oltás beadatását is javasolja. Olaszországban június közepén meghosszabbították a maszk viselését a tömegközlekedésben (kivéve a repülőgépeken). Mindezek miatt joggal vetődik fel a kérdés, hogy vajon nekünk mennyire kell számolnunk egy újabb, nagyobb járványhullámmal.

Zavartalan lesz a nyár

Dr. Rusvai Miklós virológus a Metropolnak elmondta, hogy a mostani esetszámok ugyan 10–15 százalékkal magasabbak a két-három héttel ezelőtti mélyponthoz képest, de reméli, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, ami részben az elmúlt két-három hét frontbetöréseivel magyarázható, aminek leginkább Nyugat-Európa érezte meg a hatását.

„Lehet, hogy ez csak hullámocska lesz, ilyen esetszám-ingadozások a múltban is voltak és országonként változnak, hogy mikor jelentkeznek. Én őszintén remélem, hogy ez nem lesz tartós felfutás ebben a két országban sem, illetve hogy Nyugat-Európában általánosan, meg néhány más országban is csak ideiglenesen növekszik az esetszám kis mértékben.

Tehát egyelőre én nem tartok attól, hogy Magyarországon egy újabb hullám kialakulna” – nyilatkozta a közismert szakember a Metropolnak.

Nem nyáron jön az újabb hullám

A virológusprofesszor elmondta, hogy bár ezek a vírusok jellemzően az őszi-téli időszakban szoktak nagyobb számú megbetegedést okozni, ám ettől függetlenül velünk vannak nyáron is, és adott esetben okozhatnak magasabb esetszámokat is, ennek látjuk a jelét most.

„Továbbra is igaz tehát, hogy egyelőre úgy tűnik, a koronavírus terjedésének, mint úgy általában a légzőszervi vírusfertőzések terjedésének, a nyár nem igazán kedvez” – emelte ki a szakember, aki őszre várja a hatodik hullámot. Rusvai doktor szerint az emelkedő esetszámoktól függetlenül ugyanúgy tervezhetünk mindannyian a nyárra, ahogy eddig tettük, mintha koronavírus nem is lenne.

„Én azt szoktam mondani, hogy most már térjünk vissza a korábbi életünkhöz” – hangsúlyozta a szakember, aki azért azt javasolja, hogy figyeljünk és tartsuk be az egyes országokra érvényes járványügyi szabályokat utazáskor, amelyik országban az oltás kötelező, akkor utazás előtt vegyük fel az oltást.

Nem ússzuk meg az újabb hullám nélkül

A közkedvelt háziorvos, dr. Mangó Gabriella is úgy látja, hogy elérhet bennünket az omikron sokadik alvariánsa okozta újabb hullám. Erről a Ripostnak beszélt az orvos. Mangó doktornő az alacsony esetszámok ellenére is óvatosságra int:

„Én úgy vélem, hogy egy újabb hullám itt is lehet. Persze tisztában vagyok vele, hogy ez a hír mindenkit rosszul érinthet, hiszen a sok bezártság és korlátozás után jólesik a nagy szabadság, de ez sokaknak az életébe kerülhet. Lehet, hogy a fiatalok megússzák, de amikor hazaviszik a vírust, az idősebbek már nem biztos, hogy ilyen szerencsések lesznek” – vélekedik a gyöngyösi háziorvos, aki azt is javasolja, hogy aki nagy tömegbe megy vagy külföldre utazik, továbbra is viseljen maszkot. „Külföldön sok helyen még kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközön, tehát nem kell szégyellni, ha felelősséget vállaltok magatokért!” – fogalmaz a doktornő.

Fotó: Megyei Hírlap/Czímer Tamás

Kell vagy sem a 4. oltás?

„Aki eddig nem oltatta be magát a 4. oltással Magyarországon, én annak azt tanácsolnám, hogy most már várja meg a szeptembert-októbert és legfeljebb az őszi légzőszervi betegségek periódusa előtt oltassa majd magát” – tanácsolja dr. Rusvai Miklós. A szakember a kockázati csoportok számára ősz elején mindenképp javasolja egy-két évente az immunrendszer megerősítését az influenza, a Covid és a pneumococcus elleni vakcinával.

WHO: új variánsok fenyegetnek

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője arra intette június 20-án a világ országait, ne legyenek túlságosan derűlátóak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, mert az új variánsok veszélye továbbra is valós fenyegetés. A WHO főigazgatója a G20 csoport egészségügyi minisztereinek indonéziai tanácskozásán beszélt arról, hogy bár a regisztrált koronavírusos esetek száma 90 százalékkal csökkent mostanra a januári csúcshoz képest, és a korlátozásokat sok országban már visszavonták, téves lenne azt gondolni, hogy a pandémiának vége. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz arról az aggályáról is beszélt, hogy a világ nem fog tanulni ennek a világjárványnak a hibáiból, és az elővigyázatlanság meg fog ismétlődni.