A kétgyermekes édesanyára nem sokkal a válása után talált rá a szerelem, csaknem tíz éve él kiegyensúlyozott párkapcsolatban szakácsként dolgozó kedvesével, Zoltánnal. Ahogy minden hosszú együttélésben, természetesen náluk is akadtak szenvedélyesebb viták, mosolyszünetek – ezt nem is rejtették soha véka alá –, mégis mindig sikerült kibékülniük. Éppen ezért döbbentette meg annyira az ismerősöket és a rajongókat, hogy Judit a napokban egy kétségbeesett üzenetet posztolt a közösségi oldalára: „Vége, valami megszakad.” A posztra azonnal jöttek is az érdeklődő kommentek, az egyikre pedig így válaszolt: „Zoli elhagyott” – írta meg elsőként a Bors.

Judit néhány óra múlva törölte az üzenetet, mégis sokakat elgondolkodtatott, mi válthatta ki ezt a kétségbeesett megnyilvánulását. Sokan találgatni kezdtek, hogy talán egy harmadik fél miatt döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. Azonban a Hot! magazin egy neve elhallgatását kérő informátora megdöbbentő hírt osztott meg.



Semmi előjele nem volt annak, hogy baj lenne a szívével

Olyasmi történt, amire a gyönyörű időjós és a gyermekei nem számíthattak, amire soha, senki nem lehet felkészülve. Egy váratlan tragédia, egy sokkoló haláleset bénította le Juditék életét.

– Felfoghatatlan, ami történt! Judit volt férje, Laci elhunyt. A gyerekek édesapja váratlanul szívrohamot kapott – mesélte informátorunk, aki elsőként egy légitársaságnál dolgozó bennfentestől értesült a szomorú hírről. – Laci 48 évesen is fiatalos és energikus volt. Semmi előjele nem volt annak, hogy baj lenne a szívével. Ráadásul köztudott, hogy a pilóták rendszeres orvosi ellenőrzés alatt állnak, tehát minden rendben volt nála. Érthető, hogy az egész családot lesokkolta a tragédia. Bennünket is. Úgy tudom, hogy nemrég covidos volt; lehet, hogy ennek is köze lehet a halálesethez. Persze ez csak találgatás, nem vagyok orvos, de hallottunk már olyat, hogy ez a vírus csúnya dolgokra képes. Szerencsére Judit nem maradt magára a gyászban, ott van mellette a párja, Zoltán, de kétségtelen, hogy ez az időszak lelkileg borzasztóan megterhelő a számukra, főként a gyerekek számára.



Mindig komoly feladatokkal bízták meg az elismert kapitányt

László köztudottan remek pilóta volt, az utóbbi években már kapitányként teljesített szolgálatot. A koronavírus-járvány kitörésének idején is repült, ám ezeken az utakon egészen új útvonalakon is bizonyítani kellett, hiszen ez komoly, a megszokottól eltérő előkészületeket igényelt. Erről László az Aeromagazinnak adott interjújában mesélt.

„Természetesen komoly felkészülést igényelt egy olyan járat megtervezése és lerepülése, amilyet nem repültünk még korábban sohasem. (…) Ezért igen komoly eligazítást, briefinget tartottunk a repülést megelőzően a felkészülés során. A felszállás előtt átnéztük a különféle, az útvonalunkra vonatkozó légügyi szabályokat, előírásokat, térképeket, eljárásokat, meteorológiai információkat. (…) Engem azért választottak a járat személyzetének tagjai közé, mert korábban száznál is több alkalommal repültem New York JFK repülőterére mint Malév-pilóta a légitársaság B 767-es gépével, így volt tapasztalatom az ottani kereskedelmi repülésben alkalmazott gyakorlattal kapcsolatban. Tisztában voltam az amerikai repülési szabályokkal, az ottani fóniázással (rádiózással) és a JFK-re vonatkozó megközelítési eljárásokkal.”