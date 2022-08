Te hogy bírod ezt a nagy hőséget? - alighanem ez az idei nyár leggyakoribb kérdése. Régen volt ennyire forró és csapadékmentes nyarunk, amit a néhai Dávid Mihály időjárás-előrejelző naptára előre megjósolt. A tömegvonzás alapú naptárt ötvenedszer készítette el a nyíregyházi mérnökember, és sajnos utoljára, ugyanis idén februárban elhunyt - írja a Ripost.

Utolsó előrejelzése tűpontosnak bizonyult, úgyhogy most is itt nézzük meg, mit mond augusztusra és az őszre.

A Dávid-naptár szerint egész augusztusban kitart a hőség, csak a hónap közepe táján várható egy kis enyhülés. Egészen szeptember közepéig szép nyári időjárást jósol, akkor viszont hirtelen beköszönt majd az ősz. Aki most szenved a hőségtől, annak sajnos ki kell tartania egészen addig.

Egész augusztusban melegebb lesz napközben 25 foknál, de most, augusztus elején jóval 30 fok feletti csúcshőmérséklet várható, a koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken 37 fok is várható! Sőt az ország egyes részein, főleg délkeleten, még ennél melegebb is lehet. Éjszaka sem csökken a hőmérséklet 15-20 fok alá. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, de tartós esőzésre nem lehet számítani, ami rossz hír a mezőgazdaság számára: állatok, növények egyaránt szenvednek a szárazság miatt, a gazdák pedig az aszálykárt számolgatják. Akik viszont nyaralnak, azok örülnek a felhőtlen napsütésnek és kánikulának.

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Ami a távolabbi kilátásokat illeti, idén hirtelen érkezik az ősz szeptember 15-20. körül, egyik napról a másikra 10 fokkal is csökken a hőmérséklet, mi több, éjszaka fagyok is várhatók.

Az október azonban kellemes indián nyarat hoz majd, viszonylag egyenletes, 20 fok körüli hőmérséklettel, a hónap első napjait leszámítva kevés csapadékkal. Még a hónap végén is a 20 fok közelében marad a nappali hőmérséklet, igen kis hőingadozással, és csak november 10. körül fordul hidegre az időjárás.