Habár tény, hogy két év pandémia után gazdaságilag nehéz volt fenntartani a II. kerület ékkövét, a Korda-villát, megválni tőle mégis hatalmas érvágás. A Borsnak Korda György mesélte el, milyen érzések kavarogtak benne, miután eladták az ingatlant.

Nekünk ez nem csak egy szálloda volt. Megjártuk a világ legszebb, legérdekesebb országait, de tudtuk, hogy ez a villa itt van nekünk. Lesz hova hazajönnünk. Most tulajdonképpen az otthonunkat hagyjuk el

– kezdte a művész, aki arról is beszámolt, mit indított meg benne az eladás folyamata.

– Mindig is győzködtem… könyörögtem édesanyámnak, aki a József körúton lakott egy egyszobás lakásban, hogy költözzön be hozzánk. Lakjon nálunk, hiszen a személyzet, mi és a villa is a rendelkezésére állna. Nagy nehezen sikerült rávennem, hogy odajöjjön, de kiderült, hogy nem volt boldog. Most kezdem megérteni, hogy miért. Nem volt boldog, mert otthagyta a kis presszóját, a barátnőit és azt a kis lakást, ami neki az élete volt. Mint amikor kivágják az öreg fát a helyéről.

Kordáék nagyon nehezen váltak meg a villától

Fotós: Nagy Zoltán / Forrás: Bors

Az egész bolygót bejártuk, de innen a legnehezebb elmenni

– tette hozzá Korda György, aki teljes optimizmussal tekint a jövőbe, és elmondta; innentől minden energia a színpadé!

– Egy szálloda vezetése hatalmas erőbefektetéssel jár. Szeretnénk minden erőnket arra használni, hogy felálljunk a színpadra és szórakoztassunk, nevettessünk és boldogítsunk. Ha már a Jóisten ennyi ideig a tenyerén hordozott minket, szeretném, ha ebből valamit visszaadhatnánk. Szeretnénk örömet szerezni a közönségünknek, és ez bármennyi energiát megérdemel – nyilatkozta pozitívan az énekes.