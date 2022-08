Egy ország nézte végig, ahogyan a két rapper nyíltan rúgta össze a port az elmúlt hetekben, amikor Majka elbúcsúzott a barátjától, akivel hosszú évek óta együtt koptatták a színpadokat. Már nem először történt, hogy a rapperek egy ideig búcsút intettek egymásnak, most azonban úgy tűnik: végleges a döntés. A korábban felszökkenő pletykák szerint Majka ugyanis azért penderítette ki Curtist, mert nem ment el egy koncertre. Azonban Széki Attila a Borsnak adott tisztázó interjúban elmesélte, ő hogyan látta az eseményeket.

Az őszinte igazság az, hogy lelkileg és fizikailag is belefáradtam ebbe az egészbe.

Hullámvölgybe kerültem. És nálam ilyen a mélypont, amikor eltűnök a térképről, mert nem akarom, hogy mások is lássák a nehézségeimet és a lelki vívódásaimat. Kerülöm a konfliktusokat, inkább egyszerűen elmenekülök. Ez történt akkor is. Bezárkóztam…(…) Felhívtam Petit, hogy nem megyek. Ennyi történt, nem több – mondta Curtis lapunknak a szakításról, és azt is hozzátette, hogy Petivel, akivel 12 évig álltak egy színpadon, békében váltak el útjaik.

Curtis, azaz Széki Attila azóta szólóban folytatja, és nagyon úgy tűnik, az ő személyes története is van olyan érdekes, hogy arra tömegek legyenek kíváncsiak koncertről koncertre. Így a teltházas bulik mellett még egy erdélyi turnét is bevállalt idén a rapper.

A rajongók nagy örömére, akik hozzászólásaikban összehasonlítgatják a Majka oldalán rappelő előadót, a mostani szólóval.

Megállja a helyét ő Majka nélkül is!!!!!!! Csak így tovább!!!!

– írta egyikük a koncertvideóra. Érkezett egy ilyen üzenet is: Minek neked a Majka, egyedül többet érsz!

Válaszként, ezekre Curtis is reagált egy szívecskével, és hálája jeléül egy imádkozó kéz ikont küldött a kedves szavakhoz.

A Bors újságírója észrevette azonban, hogy egy, már azóta törölt hozzászólásban a rapper bővebben is reagált. Ez a produkció egy másik, mint a Majkával közös volt – fogalmazott -, így nem sok értelme van az összehasonlításnak, és megköszönte újból az elismerő szavakat.