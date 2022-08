Minden családban máshogyan indul a tanítási év: ki várja, ki kevésbé. De egyben általánosan megegyeznek mind a szülők, mind a diákok: egy közös újrakezdésnek az időszaka ez. Ugyanakkor Hopp Csilla és L.L. Junior közös gyermekének, a kis Dávidkának három évvel ezelőtt végzetesen eldőlt a sorsa ezen a napon. Az iskolakezdés minden évben emlékeztetni fogja L.L. Juniort és volt feleségét, Hopp Csillát arra a tragikus pillanatra, amely közös kisfiúk életét követelte.

Dávidka sírját plüssállatok borították be a temetése után Fotó: Ripost

Fájdalmas évforduló

A zenész máig mindennap imádkozik a kisfiáért, és hálát ad, hogy három évig mellette volt egy kis angyalka Dávidka személyében. Az augusztus vége tehát egy nagyon nehéz és terhelt időszak az azóta már szétvált szülőknek.

Nagyon nehéz. Három évig mellettünk volt az én kis angyalkám.

„Tudod, nem akarok szomorúsággal emlékezni rá, a hiányáról beszélni, hanem arról, hogy rövidke életében mit tanultunk tőle. Sorszerű ez, mert mi is ott állunk Lacikával, hogy valami új kezdődik, újra indul, ugyanakkor a gondolatainkban mindig ott van, hogy eggyel kevesebben állunk ott az iskola kapujában” – kezdte elcsukló hangon a Borsnak L.L. Junior, hiszen Dávidka éppen most kezdené az iskolát, így idén különösen fájó halálának az évfordulója.

Testvéri kapcsolódás

A Fonogram-díjas zenész nagyobbik fia, Lacika azonban Dávidka helyett is teljesít az iskolában, és nem is akárhogy. Junior is kiveszi a részét a tanulásban, segít, ahol tud.

– Dávidka nincs itt velünk, de Lacikámnak az eredményei nagyon jók! Jelesre vizsgázott az elmúlt évben is, és kitűnő az idei évben a terv, melyet meg fog ugrani, úgy hiszem! – büszkélkedett Junior a nagyfiával, és azt is elmondta, hogy sokszor imádkoznak együtt Lacika kistesójáért, hiszen a most 9 éves fiú még emlékszik rá. Az interjú alatt, mely Junior otthonában történt, ekkor hirtelen megjelent az éppen emlegetett Lacika, és előkerültek közös képek és egy-két emlék.

Noha még kicsi volt ő is, de mégis nagyon élesen emlékszik rá. Néha alvásból fölriad, sír, és mondja, mennyire hiányzik neki Dávidka

– írta le két fia kapcsolatát Junior, és azt is elmesélte, hogy természetesen Lacika lelkivilágát és gyermeki gyászát terapeutánál is igyekeztek gyógyítani, azonban a zenész bevallása szerint az elhunytra való közös emlékezés, a sok beszélgetés és az ima segített a leginkább ebben.

„Dalokat írok az emberi veszteségről”

Junior a kisfia elvesztése utáni időszakban belevetette magát a zenei munkálatokba, és azt mondja, hogy ez segít a legtöbbet. A gyászmunkát segíti ugyanis, ha nem szomorkodva emlékszünk arra, aki nincs már, hanem a vidám pillanatokat elevenítjük fel.

– Mennyit bohóckodott, nagyon vicces kisfiú volt Dávidka, és ez azért fontos, mert a Lacikában is ez a kép marad meg majd róla, nem a tragédia pillanata. Részemről meg például a kreatív zenei pillanataimban tudom megfogni ezt úgy, hogy dalokat írok az emberi veszteségről. Érdekes módon egy olyan hangnemben, ami kifejezetten vidám hangulatot kölcsönöz a dalnak. Így válik az elengedés egy vidám ünneppé is. A halál, habár fáj, mégis a legnagyobb inspirációs erő, ahonnan a zene táplálkozhat – zárta le az interjút L.L. Junior, aki éppen egy hasonló indíttatású dalon dolgozik, ami ráadásul duett lesz, egy számára különleges énekesnővel, akinek a kiléte egyelőre még titok.