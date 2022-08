A gyönyörű mediterrán növények között igazi hacienda érzetét keltve, a hegyoldalban található, mediterrán stílusú házában fogadta Junior a Bors stábját. Az énekesnél a kubai zene, a spanyol mentalitás, a szivaron át a pálmafákig minden megtalálható, azonban már az exkluzív beszélgetés elején kiderült, mi hiányzik Juniornak mégis az otthon melegéből.

A zenész magánéletében több viharos szerelem is volt már, akárcsak egy dél-amerikai szappanoperában. Hopp Csillával két közösen vállalt gyermek után, 2016-ban váltak el útjaik. Majd új kedvesével, későbbi feleségével, Kingával sokáig harmonikus kapcsolatban éltek, még egy kislányuk, Lili is született. S noha legutóbb még arról szóltak a hírek, megpróbálják megmenteni a házasságukat – párterápiára is jártak –, úgy tűnik, már nincs tovább, vége.

„A gyerekek miatt együtt mégis működünk”

– Brutálisan hangzik, de Kingával mi egymást lelkileg kivéreztettük, és mielőtt mindketten jobban sérültünk volna, egymást tisztelve és a gyerekek érdekeit szem előtt tartva, elengedtük a dolgot. Úgy véltük: jobb így, mint balhésan, veszekedve élni – kezdett bele történetükbe Junior, akiről saját bevallása szerint is mindenki azt hiszi, hogy szereti a konfliktusokat, hiszen olykor temperamentumosabban nyilvánul meg.

– Mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a veszekedős, ilyen a vérem. Ráadásul félig roma gyerek is vagyok, így szenvedélyesen élem meg a vitákat. De hallanátok egyszer Kingát vitatkozni! – nevette el magát az énekes.

– Gyűlölöm a konfliktusokat, de azt gyűlölöm a legjobban, ha harag van a levegőben, én vagyok az, aki nem bírja, és véget vet ennek gyorsan. Emiatt is éreztük Kingával mindketten azt, hogy itt a vége: képtelen vagyok állandóan konfliktusban élni vagy dacot hordozni. Így legalább békesség van – vallott helyzetéről Junior őszintén.

Van, ami nincs

– Az otthon melege, a családi fészek, ami most hiányzik az életemből sajnos így, hogy most külön vagyunk Kingával. Mert nekem az otthon az nemcsak a lakás, hanem a család, a gyerekek. Egy búvóhely, ahová elmenekülhet az ember a problémái, az élet nehézségei elől, ahol önmaga lehet. Én is menekülök sokszor. A harcok, a napi frusztrációk elől. Nekem is vannak gondjaim, mint bárki másnak. Lacika, a nagyobbik fiam sokat van velem, de édesanyjával, Csillával is nagyon jó a kapcsolatuk. A kislányom, Lilike meg a szívem csücske, imádom. Ez az én mozaikcsaládom: néha itt, néha ott – tette hozzá Junior, aki rengeteget dolgozik. Üzletemberként és zenészként is rendkívül elfoglalt ember, így most nem nyitott egy új kapcsolatra sem. Az otthonában azonban fel tud töltődni, ezért is hozatott pálmafákat, hiszen hosszú ideje bolondul a dél-amerikai életérzésért.

Élvezi az egyedüllétet

A munkájában mindig maximalista Junior most úgy érzi, nem baj, ha magánélete most egy kissé háttérbe szorul.

– Most nyugi van, és ezt élvezem is valahol. A gyerekekkel foglalkozom szabadidőmben a legtöbbet, mozizunk, játszunk, hülyülünk. Lacika mindig jön velem, amikor csak tud. Nagyon laza apának tartom magam, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek határok a nevelési elveimben. Nem engedem például hogy csúnyán beszéljen, s noha telefonja van, erősen le van korlátozva, mit csinálhat rajta, nagyon féltem a kártékony internethasználattól például – mondta el az énekes. Lacika mindösszesen napi egy órát nyomkodhatja a telefonja kijelzőjét.

Sok dologért hálás

Gyermekein keresztül érzi Junior, hogy apaként is mennyit tud fejlődni, tanulni az ember nap mint nap úgy, hogy közben a zenész is próbál jó mintával szolgálni nekik.

– Lacikával sokat imádkozunk együtt. Gondolunk azokra, akik már nincsenek velünk. Dávidkára is együtt emlékezünk. Hálás vagyok édesanyámnak a gondoskodásért, az elhunyt menedzseremnek a karrieremért és a saját fiamnak, hogy emlékeztet a hibáimra, de magamnak is hálával tartozom azért, hogy kitartóan küzdöttem és mindennap küzdök a jobb életért. Az összes exemnek is hálával tartozom, amiért együtt megélhettünk magaslatokat és mélységeket, és a „next”-jeimnek is előre hálás vagyok, mert ők a leginspirálóbb múzsáim. Csodálom a női nemet és az anyukákat, akik által lettem apa, noha Dávidka már nincsen köztünk, nagyon büszke vagyok a kilencéves Lacikára és a kis Lilire is – mondta összegzésül Junior.