Ahogy arról lapunk is beszámolt, az utóbbi időben drasztikusan lefogyott Hódi Pamela! A sztáranyukának már a rajongói is szóvá tették, hogy látványos a változás, de inkább aggódnak érte - írja a Ripost.

A legújabb fotója is ezt bizonyítja, Pamelának többen is jelezték, hogy híznia kellene, mert az arcán is meglátszik már a folyamatos fogyás. Egyelőre a sztáranyuka nem reagált a rajongók kommentjére.

„Pami, most már nagyon vékony vagy sajnos, az arcodon is látszik” – írta valaki.

„Meg sem ismertelek hirtelen” – olvasható egy másik kommentben. Valaki pedig úgy fogalmazott, hogy hiába vékony Pamela, ezt el kell fogadnia másoknak.

„Igen egyetértek, tényleg nagyon vékony lett, de lehet, így érzi jól magát. Csak egészség legyen, az a lényeg, így is csinos, vigyázzon magára, sok boldogságot kívánok!"

A fotót ide kattintva lehet megnézni.