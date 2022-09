A nőies külső a védjegye, de az intelligenciájával, az éles rendszerlátásával nyűgözi le azt, akivel beszélget. Példaképe sok nőnek, aki az üzletben szeretne érvényesülni, de nem akar férfiként kinézni és viselkedni. A válása óta még többet dolgozik, minden lehetőséget megragad, hogy új területeken bizonyítson. Csősz Bogi a hot!-nak adott interjút.

– A válásod után új korszak kezdődött az életedben. Kívülről csak úgy ragyogsz! A lelkedben mi a helyzet?

– Köszönöm szépen, jól vagyok.

Az év eleji nagy döntések és bizonytalanságok után újra azt érzem, hogy világokat rengető energiám van, kreatív és dinamikus vagyok.

Nem is tudok és nem is akarok pihenni. Rengeteg megvalósításra váró tervem van.

– És ezt ezzel a bomba külsővel fogod tenni?

– Aranyos vagy, de a külső egy adottság, ami – ahogy mondani szokták – csak az első benyomásig elég. Sokkal büszkébb vagyok arra, hogy az üzleti és a társadalmi életben ennél jóval többet látnak a tudásomból, elismerik a közös munkáink eredményét. Persze szeretek szépen öltözni, szeretem a nőies, szép ruhákat, a hajam is sokkal világosabb, mint általában. Most a praktikum és az üzleti stílus keveredését próbálgatom. A sty­lis­tom­­mal, Mihályi Párissal olyan szetteket állítunk össze, amik utazáskor gyorsan csomagolhatók. A legdrágább márkáktól a magyar tervezőkig mindent viselek. Az utóbbiak egyedi, méretre szabott darabok.

Nem támogatom a rossz minőségű fast fashion trendet: szerintem környezetszennyezés. Sokkal érdemesebb hosszú távon gondolkodni, és inkább kevesebbet, de minőséget vásárolni

– ez mindenre érvényes.

– Felszabadultabbnak tűnsz. Jobban megéled a nőiességedet?

– Nagyon szeretem magamban a nőt! Mikor, ha nem most? A húszas éveimben szexin öltöztem, kivágott ruhákban. Most kombinálom az eleganciát a vagánysággal. Engem az ősz sem szokott elkedvetleníteni. A szürkét feldobom harsányabb színekkel. Szeretem a kekit, a rozsdát, a mustársárgát. Nem csak egy szezont élek, ősszel is vissza-visszautazom a nyárba.